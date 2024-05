Cani sugli aerei, il dibattito tra gli americani: è ora di stabilire limiti più rigidi?

Martedì 14 Maggio 2024, 12:19

Da una discussione su Reddit a un dibattito nazionale vero e proprio. Sui social network americani i viaggiatori si pongono domande sulla crescente presenza dei cani all'interno degli aerei di linea. Come riporta "Thrillist" un utente ha pubblicato una foto su su un volo Delta mostrando un cane seduto accanto al suo proprietario, occupando spazio nel corridoio. Questa immagine ha sollevato questioni di sicurezza, specie in caso di evacuazione, e ha acceso il dibattito sull'uso improprio dell'etichetta "animale di servizio" per giustificare la presenza di cani a bordo. Alcuni viaggiatori sono preoccupati che questo trend possa peggiorare l'esperienza di volo, citando problemi come abbaiamenti continui e allergie. E non solo. Di recente su un volo della United Airlines ha dovuto deviare dalla sua destinazione prevista da Seattle a Dallas perché un cucciolo ha fatto i suoi "bisogni" in volo.

Nonostante ciò, recenti politiche di compagnie aeree come American Airlines hanno semplificato i viaggi con animali domestici, e iniziative come "BarkAir" di "BarkBox" propongono voli charter dedicati ai cani. La decisione finale spetta comunque alle singole compagnie aeree, come specificato anche da un portavoce della TSA, la Transportation Security Administration, che ricorda l'importanza di verificare le restrizioni specifiche prima di viaggiare con un animale.

«Alcuni passeggeri preferirebbero sedersi accanto a un animale piuttosto che a un bambino, a causa del possibile disturbo causato dai pianti». Ma nei commenti c'è anche il parere di chi preferisce la compagnia dei cani a quella degli altri passeggeri. Aspettiamo di capire quando questo tema volerà oltre l'Oceano fino a giungere in Europa.