Venerdì 17, dalle civette ai pipistrelli: biodiversità minacciata dalla superstizione

Venerdì 17 Maggio 2024, 08:14

Sensibilizzare le persone per allontanare le superstizioni legate ad alcuni animali che a volte mettono a rischio la biodiversità è l'obiettivo di un'iniziativa promossa presso la Riserva Ripa Bianca di Jesi da WWF e Cicap (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze). In occasione della Giornata Anti-Superstizione, il 17 maggio alle ore 21, si terrà una visita guidata notturna, ad ingresso gratuito, intitolata «Pipistrelli nei capelli, civette del malaugurio e altre superstizioni». La serata sarà dedicata alla promozione di un'indagine critica sulle superstizioni che coinvolgono gli animali e che spesso costituiscono una minaccia per la loro esistenza. Dal 2009, il Cicap organizza la Giornata Anti-Superstizione (GAS), un appuntamento che si rinnova ogni venerdì 17 per «comunicare con leggerezza che la superstizione non è sempre innocua». Quest'anno, la giornata si svolge in collaborazione con WWF Italia, con un focus sulle specie a rischio e sulla perdita di biodiversità, su cui è stato realizzato un dossier pubblicato nel numero 57 della rivista Query. Si parlerà soprattutto di superstizioni che danneggiano gli animali e gli ecosistemi: uccelli del malaugurio, false credenze sui pipistrelli e pregiudizi sul comportamento animale.