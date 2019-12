Londra, balena morta sulla riva del Tamigi: è la seconda spiaggiata nella capitale britannica in due mesi

Londra. Una piccola balena morta è stata rinvenuta spiaggiata sulla riva del Tamigi sotto al ponte di Battersea, nel sud-ovest della cpaitale britannica. Il giovane balenottero minore lungo 3-4 metri, rinvenuto venerdì sera - riportano oggi i media britannici -, è il secondo cetaceo a restare spiaggiato nella capitale britannica in circa due mesi. L'autorità portuale di Londra ha annunciato che la carcassa dell'animale sarà rimossa entro oggi e che sarà compiuta un'autopsia per stabilire cosa ne abbia provocato la morte.

Leggi anche Balena incinta uccisa da una rete da pesca, i ricercatori: «Ultima vittima del massacro»



So sad that another minke whale has died in the #Thames. This time in #Battersea. #minke #whale #liquidhighway #zsl pic.twitter.com/NZkSswHrkh

— ≋T≋H≋A≋M≋E≋S B≋A≋T≋H≋S≋ (@ThamesBaths) 1 dicembre 2019