Pecorino romano: prezzi in calo, l'export a picco

Assolatte lancia l'Sos per il comparto ovi-caprino. «La situazione - sottolinea l'Associazione italiana lattiero casearia - è davvero preoccupante: momenti difficilissimi, dovuti ad una serie di cause concomitanti. Durante la campagna 2017-2018, la produzione di latte di pecora ha avuto un notevole incremento (più 10-15%).

Lo stesso ha fatto quella di Pecorino Romano, preincipale destinazione del latte sardo, aumentata del 24%. Mentre i consumi interni diminuiscono, anche le esportazioni, motore del settore, sono andate a picco. Soprattutto quello verso il mercato nord americano, dove il calo dell'export ha raggiunto il 44%.

«Una polveriera, la cui miccia ha bruciato per settimane, senza che nessuno muovesse un dito - lamenta Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte - il settore è in crisi. Vanno trovate risorse per gli allevatori>. © RIPRODUZIONE RISERVATA