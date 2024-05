Festa della Mamma, 5 dolci ricette: dalla torta alla crema di limone e fragole ai cupcake con lampone

Martedì 7 Maggio 2024, 11:12

La Festa della Mamma è un'occasione speciale per celebrare e coccolare la persona più importante delle nostre vite. Cosa c'è di meglio di un dolce fatto in casa per dimostrare il nostro affetto? Ecco 5 deliziose ricette di dolci, ideali per sorprendere e deliziare tutte le mamme in questo giorno speciale.



Torta alla crema di limone e fragole, perfetta per la primavera

Ingredienti :

200 g di farina

100 g di burro freddo a cubetti

80 g di zucchero

1 uovo

1 pizzico di sale

Crema al limone :

2 limoni (succo e scorza)

150 g di zucchero

3 uova

100 g di burro

250 g di fragole fresche

Procedimento :

Prepara la pasta frolla mescolando farina, burro, zucchero, un uovo e sale fino a ottenere un composto omogeneo. Lascia riposare in frigo per 30 minuti. Stendi la pasta in una teglia e cuoci in forno pre-riscaldato a 180°C per 20 minuti. Per la crema, mescola in un pentolino il succo e la scorza dei limoni, zucchero, uova e burro. Cuoci a bagnomaria finché non si addensa. Versa la crema sulla base di pasta frolla e lascia raffreddare. Decora con fragole fresche tagliate a fettine.

Cupcake vaniglia e lampone con glassa al cioccolato bianco

Ingredienti :

150 g di farina

100 g di zucchero

100 g di burro morbido

2 uova

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

100 g di lamponi freschi

150 g di cioccolato bianco

Procedimento :

Mescola burro e zucchero fino a ottenere un composto spumoso, poi incorpora le uova e la vaniglia. Aggiungi la farina, mescolando delicatamente, e infine i lamponi. Versa il composto nei pirottini da cupcake e cuoci a 180°C per 20 minuti. Sciogli il cioccolato bianco a bagnomaria e usa come glassa per decorare i cupcakes una volta raffreddati.

Tiramisù classico, un dessert amato da tutti

Ingredienti :

500 g di mascarpone

300 g di savoiardi

4 uova

100 g di zucchero

Caffè espresso

Cacao in polvere

Procedimento :

Separa i tuorli dalle chiare e monta i tuorli con lo zucchero. Aggiungi il mascarpone e mescola fino a ottenere una crema liscia. Monta le chiare a neve e incorporale delicatamente alla crema di mascarpone. Inzuppa i savoiardi nel caffè e disponili in una teglia. Alterna strati di savoiardi e crema di mascarpone. Termina con una spolverata di cacao. Lascia riposare in frigorifero per almeno 4 ore prima di servire. Panna cotta ai frutti di bosco, leggera e raffinata.

Ingredienti :

500 ml di panna fresca

100 g di zucchero

2 fogli di gelatina

300 g di frutti di bosco misti

Procedimento :

Metti la gelatina in ammollo in acqua fredda per 10 minuti. Porta a bollore la panna con lo zucchero. Rimuovi dal fuoco e aggiungi la gelatina strizzata. Versa la panna in stampini e lascia raffreddare. Metti in frigorifero per almeno 3 ore. Servi la panna cotta con una salsa di frutti di bosco freschi frullati.

Crostatine al cioccolato e nocciola, irresistibili e golose

Ingredienti :

200 g di pasta frolla pronta

150 g di cioccolato fondente

100 g di nocciole tritate

100 ml di panna fresca

Procedimento :

Stendi la pasta frolla e foderа degli stampini per crostatine. Cuoci in bianco a 180°C per 15 minuti. Sciogli il cioccolato con la panna a bagnomaria e aggiungi le nocciole. Riempì le crostatine con la ganache di cioccolato e nocciole. Lascia raffreddare e servi.