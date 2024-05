Spezie ed erbe aromatiche, oltre un italiano su tre le acquista. Vendite +2%, giro d'affari di 180 milioni di euro

Tutti pazzi per le spezie: oltre un italiano su tre le sceglie per sperimentare nuovi sapori e profumi e per un viaggio sensoriale restando in cucina. Un mercato in crescita in Italia che vale quasi 180 milioni di euro. Nel 2023 si è registrato un +1,9% di vendite a confezione per un totale di più di 100 milioni di confezioni vendute.

Secondo i dati Nielsen , azienda americana che analizza il comportamento dei consumatori, un italiano su due preferisce la cucina etnica tanto quanto quella italiana (o persino preferisce quella non nazionale), con circa 14 milioni di connazionali che hanno mangiato in ristoranti e locali di cucina etnica e quasi 3 milioni scelgono la cucina etnica più di una volta a settimana.

Anche lo studio Cannamela, azienda italiana leader nel settore delle spezie e AstraRicerche, conferma questo trend per tutte le fasce di età, con valori molto elevati tra i giovani dai 18 ai 24 anni. Il 35.1% del campione sceglia la cucina etnica per il piacere di sperimentare, di provare qualcosa di nuovo, di creare nuovi abbinamenti di sapori. Questa voglia è ancor più forte tra le donne (37%), i giovani (25-34 anni: 41%) e nei grandi centri urbani (41%). Per un italiano su sei (16.6%), inoltre, la curiosità e la sperimentazione non sono solo uno dei motivi per usare le spezie in cucina, ma sono i motivi determinanti; questo valore trasversale ai generi, alle fasce di età e alle aree geografiche con due eccezioni: raggiunge un picco tra i giovani dai 25 ai 34 anni (23%) e nel Triveneto (21%).

Secondo la ricerca Cannamela-AstraRicerche, le spezie suscitano un forte senso di scoperta: il 58.9% pensa al profumo o gusto che possono dare a un piatto, magari quelli tipici di tradizioni culinarie di altri Paesi del mondo (29.3%) o al colore del piatto spesso innovato con aggiunte nelle ricette o all'effetto-sorpresa dato da una spezia o erba aromatica mai usata prima o poco conosciuta (20.7%).

Questo viaggio nei sapori, colori, profumi del mondo è una delle caratteristiche fondamentali delle spezie: per il 75.8% del campione usandole è facile preparare ricette della tradizione di altri Paesi.

L'indagine Cannamela - AstraRicerche è stata condotta su 1000 italiani tra i 18 e i 65 anni, per analizzare il rapporto con spezie ed erbe aromatiche.

