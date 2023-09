Turista romana di 43 anni precipita da un hotel in Abruzzo e muore: non ha lasciato biglietti

Donna di 43 anni precipita dalla finestra di un hotel e muore. La vittima è un turista romana che era giunta ieri ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, ieri con il padre per una vacanza di una settimana sulla costa. Questa notte, attorno all'una, la donna è precipitata dall'ultimo piano dell'albergo e non ha avuto scampo.

Sul posto i carabinieri per gli accertamenti. Pare si tratti di un gesto volontario. Il padre, che era con lei in vacanza nel Teramano, è sotto choc e non sa spiegarsi un gesto così estremo. La donna non avrebbe lasciato biglietti.