Serie C, il pinetese Costantino punisce il Teramo: vince il Sudtirol (1-0)

Inizia con una sconfitta il campionato del Teramo che, al Druso di Bolzano, capitola di fronte al Sudtirol (1-0).



Eppure la squadra di Zichella gioca un buon primo tempo, andando vicina per due volte al vantaggio con Piccioni. A fermare però l'attaccante al 15' ci pensa Offredi, negando al giocatore del Teramo il gol con un bell'intervento. Qualche minuto dopo è Piccioni a fermare se stesso, facendo allungare troppo il pallone a tu per tu con l'estremo difensore di casa.



Il Teramo però aveva tremato ad inizio gara, con una traversa centrata da Costantino dagli sviluppi di un angolo a cinque minuti dall'avvio.



Nella seconda frazione, vedendo un calo di Mastrilli, Zichella chiama in campo Vitale, ma l'errore dell'ex Pescara farà girare il match a favore degli altoatesini: il terzino in fase di impostazione centra infatti Morosini che, involontariamente, serve e libera Costantino per il gol in diagonale dell'attaccante pinetese.



Nonostante gli sforzi, i biancorossi escono praticamente dal match, rischiando ancora in un paio di occasioni e non riuscendo ad approfittare di una incomprensione fuori area tra Casale ed Offredi (23').



Domenica prossima per il Teramo c'è il big match del Bonolis contro la Sambenedettese.



SUDTIROL - TERAMO 1 - 0



Sudtirol: Offredi; Ierardi, Casale, Della Giovanna; Tait, Fink, Berardocco (38’st Antezza), De Rose (8’st Morosini), Fabbri (38’st Procopio); Turchetta (11’st Mazzocchi), Costantino (38’st De Cenco). A disp: Gentile, Ravaglia, Boccalari, Zanon, Oneto, Colucci, Jamai. All: Zanetti.



Teramo: Lewandowski; Ventola, Caidi, Altobelli, Mastrilli (11’st Vitale): Spighi (33’st Barbuti), Ranieri (20’st De Grazia), Proietti; Zecca, Piccioni (11’st Fratangelo), Bacio Terracino. A disp.: Pacini, Fiordaliso, Zenuni, Cappa, Persia, Mantini, Piacentini. All.: Zichella.



Arbitro: Pashuku di Albano Laziale.



Reti: 21’st Costantino.



Note: ammoniti Antezza, Fink, Ierardi; recuperi 1’ e 5’.



