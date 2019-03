© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trecento giorni per potersi sottoporre a mammografia, duecento per una risonanza magnetica, 167 per una colonscopia. Sono i tempi della sanità lumaca a Teramo. Alla Asl nonostante le buone intenzioni, i piani attuativi, gli sforzi degli addetti, per dare una sterzata, come spiega il direttore generale Roberto Fagnano, occorrono semplicemente le “risorse”, senza di quelle non si va lontano. «Le liste di attesa – dichiara - sono una grande, forse l’unica vera criticità della Asl di Teramo. Questo deriva soprattutto dalla straordinaria carenza di personale e di risorse rispetto alle altre Asl abruzzesi. Stiamo facendo di tutto per migliorare i risultati però serve il personale. I piani e i programmi, cioè i pezzi di carta, sono buoni propositi ma non bastano». Fagnano è categorico, tutto ciò quando da Roma, al ministero della salute, Giulia Grillo ribadisce, dopo aver etichettato le liste di attesa “una vergogna”, un piano nazionale di concerto con le Regioni, anche aiutandole a migliorare i Cup, cioè le prenotazioni.L'articolo completo di Maurizio Di Biagio sull'edizione cartacea del Messaggero