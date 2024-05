Domenica 12 Maggio 2024, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 09:48

Addio al piccolo Riccardo, 5 anni. Se ne è andato per una gravissima malattia. Il sorriso, i suoi sguardi dolci e le tante cose che stava iniziando a scoprire resteranno per sempre accanto ai suoi genitori che hanno fatto di tutto per curarlo, si sono affidati ai migliori centri italiani, purtroppo il bimbo non ce l’ha fatta.

IL DOLORE

La notizia della sua scomparsa, ieri mattina alle prime luci dell’alba, si è diffusa subito in una Teramo rimasta attonita davanti a un destino così implacabile che ha strappato via un bimbo sempre sorridente. E la città si è stretta attorno alla famiglia Clementoni in questo momento di inimmaginabile dolore. Il silenzio e la vicinanza alla mamma e al papà hanno caratterizzato una giornata difficile per tutti. Inaccettabile morire a 5 anni. Amici, parenti e conoscenti in lacrime si sono uniti alla disperazione dei genitori di Riccardo. Il papà e la mamma sono molto conosciuti in tutta la città.

La mamma è anche un’ostetrica dell’ospedale Mazzini di Teramo, professionista molto stimata e conosciuta che ha assistito al parto tantissime donne e accompagnato la nascita dei loro bambini. I colleghi del reparto di ostetricia e ginecologia, si legge in un post, scrivono: «Ci stringono con immenso affetto al dolore che ha colpito Arianna e la sua famiglia per la scomparsa del piccolo Riccardo». Il padre Stefano è un amministratore di sistemi di rete di una multinazionale di Sant’Omero che produce componenti per la musica.

Sui social tantissimi messaggi di cordoglio. «Non c'è dolore più grande di perdere il tuo sorriso. Buon viaggio Riccardo: corri, salta, ridi ovunque tu vada, riempi il cuore della tua famiglia di serenità e pace e quando scendi nei loro sogni gioca con loro, vola alto piccolo e gioca con tutti i bimbi che incontrerai nella tua nuova vita. Ciao piccolo amore grande», il toccante messaggio di Maria Teresa. «È vero, non ci sono parole per riempire questo dolore. Piccolo grande guerriero, che tu possa dare forza ai tuoi genitori. Ora sei un angelo. Condoglianze ai tuoi genitori che hanno combattuto con te. Un abbraccio forte», aggiunge Daniela. «Ogni parola diventa inutile davanti a questa immensa tragedia. Ti sia dolce il silenzio, piccolo tesoro», ancora Patrizia.

I FUNERALI

L’ultimo saluto è domani a alle 15 nella chiesa Sacro Cuore di Via Pannella. Così, in un post su Fb, la scuola materna frequentata da Riccardo, avverte i piccoli scolaretti: «Lunedì 13 maggio la Piccola Casa chiuderà alle ore 14 per consentire a tutti di essere vicini alla famiglia del piccolo Riccardo Clementoni».



«La mia comunità è stata colpita da una tragedia. Ci stringiamo all’immenso dolore che stanno provando i genitori del piccolo Riccardo», dice il sindaco Gianguido D'Alberto. Ieri mattina il piccolo è stato portato nella casa funeraria Petrucci Carlo, dove in tantissimi si sono recati alla camera ardente.