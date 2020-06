Furto con spaccata nel cuore della notte in un negozio di abbigliamento, nella centralissima via Milano, a Pescara. Una Fiat 500, secondo le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, è stata usata come ariete.

LEGGI ANCHE Pescara, scippatore mette a segno quattro colpi: arrestato e subito rimesso in libertà

L'azione è stata fulminea: spaccata la vetrina i ladri hanno fatto razzia della merce. Danni ingenti al locale. Sul posto la polizia intervenuta per i rilievi. Il titpo di furto riconduce a bande specializzate nel mercato parallelo della moda e della grandi griffe che rifornisconom i mercati e gli autolet clandestini.

Ultimo aggiornamento: 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA