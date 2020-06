L'assessore De Lellis: «Ladri in casa, tremo ancora, rubata la mia auto»

Ladri in azione in Val Pescara. Fra le vittime, l’assessore del Comune di Manoppello, Giulia De Lellis a cui i malviventi, entrati in piena notte in casa mentre lei e i genitori dormivano, hanno rubato le chiavi dell’auto e la sua Fiat 500 L nuova, oltre ad alcuni oggetti di valore. Per l’assessore, che ha raccontato la sua brutta esperienza su facebook, un incubo. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Qualche elemento utile si spera possa arrivare dalle immagini delle telecamere.



«L’unica cosa che riesco a dire – sottolinea - è che per fortuna stiamo tutti bene e non ci siamo svegliati. Tremo ancora, sono scioccata e incredula. Non dimenticherò mai la faccia di mio padre all’alba sulla porta della mia camera, che cercava di capire cosa fosse successo. La mia auto non era più parcheggiata fuori casa. Le chiavi non erano più sul tavolino all’ingresso, la finestra della sala era aperta e le nostre borse in giardino. Ci hanno rubato la privacy; ci hanno rubato la tranquillità. Mi hanno rubato la macchina, il regalo più grande che ho ricevuto. Una macchina che per me è una compagna di vita e di avventure di un valore inestimabile».

Ultimo aggiornamento: 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA