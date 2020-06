Pescara, scippatore mette a segno quattro colpi: arrestato e subito rimesso in libertà

Torna in libertà dopo aver commesso 4 scippi. Si tratta di un 38enne pescarese incensurato, che avvicinava le sue vittime e scappava in bicicletta. Almeno quattro i colpi messi a segno in poche ore, ai danni di donne tra i 28 e i 65 anni. Ma dopo il suo ultimo furto con strappo, avvenuto lungo corso Vittorio Emanuele, è stato rintracciato dai militari in via Del Circuito in sella alla sua bici. Alla vista della gazzella dei carabinieri, ha provato a disfarsi della borsa appena rubata, gettandola dietro un'auto in sosta. Il gesto non è passato inosservato ed è stato subito bloccato. Su disposizione della procura è stato posto ai domiciliari, ma ieri al termine della direttissima è stato rimesso in libertà. © RIPRODUZIONE RISERVATA