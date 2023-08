Filovia sulla strada parco, via libera al cantiere a Pescara e Montesilvano: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Comune, Tua e Ministero dei Trasporti

Nessuno stop dalla giustizia amministrativa al contiere della filovia sulla strada parco. L'amministrazione comunale, con un comunicato stampa, ha annunciato infatti che "il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso avanzato da Comune di Pescara, Tua e Ministero dei trasporti per l’annullamento della sentenza del dicembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale sulla riapertura dei cantieri per i lavori di realizzazione del tracciato della filovia. Già il 24 marzo i giudici di secondo grado avevano accolto l’istanza cautelare per la sospensione della sentenza del Tar, consentendo così la ripresa dei lavori. La decisione in appello rimuove l’ultimo ostacolo giuridico al cronoprogramma che prevede il passaggio del filobus sulla strada parco"

Questo significa che i lavori che Tua ha già riavviato da tempo per adattare il tracciato al passaggio dei nuovi filobus potranno andare avanti secondo programma con l'obiettivo di prevedere quanto prima possibile l'entrata in esercizio del nuovo collegamento tra Montesilvano e Pescara.

Un colpo duro per il comitato Strada parco bene comune, che ha commentato la notizia con un post su Facebook alla pagina Strada parco forever, definendo l'esito del ricorso "la fine dello stato di diritto".

Ogni decisione su come procedere nel contenzioso viene quindi rimandata alla pubblicazione del dispositivo della sentenza. "Restano a nostro avviso irrisolti i dieci punti critici del progetto che noi abbiamo indicato sui social" ha commentato Ivano Angiolelli, coordinatore del comitato anti filovia sulla strada parco.