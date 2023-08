Il Consiglio di Stato ha deciso: il Perugia resta in C, Lecco in serie B

Mercoledì 30 Agosto 2023, 12:06







ll Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Perugia in merito all'ammissione del Lecco in Serie B e confermato quindi che i lombardi giocheranno nella categoria cadetta nel 2023/2024. Il Perugia resta in serie C dopo la retrocessione dalla serie cadetta. Per i giudici del Consiglio di Stato non era «ragionevolmente esigili che la società Calcio Lecco fosse pronta con la documentazioine relativa ai criteri infrastrutturali prima della finale playoff o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il conseguimento del titolo sportivo». Quindi il Perugia venerdì sera sarà il campo al Porta Elisa contro la Lucchese (ore 20,45) per la prima giornata del campionato Serie C girone B.