«Mi ha picchiato la coinquilina», mistero su un’anziana ricoverata con costole rotte

Quando è arrivata in ospedale era pesta e spaventata, con un bagaglio di maltrattamenti che, forse, durano da molto tempo. Una donna di 76 anni è stata ricoverata nel reparto di geriatria dell’ospedale Santo Spirito di Pescara con i segni di quelle che, almeno a prima vista, sembrano essere i segni di una severa violenza subita. La donna, E.S., ha raccontato di essere ospite in casa di una vecchia amica, a Pescara: negli ultimi tempi i rapporti tra le due donne sembrano essersi deteriorati. Con il passare dei giorni le cose sono andate peggiorando, precipitando dalle aggressioni verbali a quelle fisiche e materiali. Fin quando ieri pomeriggio i vicini di casa non hanno chiamato i carabinieri, che sono arrivati dal comando stazione di Rancitelli. Quando hanno visto le condizioni in cui era ridotta E.S., i militari hanno immediatamente chiamato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza: la donna è stata sottoposta a primi soccorsi, poi fatta salire in ambulanza e trasportata in ospedale. Intanto i carabinieri hanno iniziato ad acquisire i primi elementi, ascoltando le persone che avevano richiesto il loro intervento, quindi la padrona di casa, quella di cui la vittima ha detto essere «un’amica di vecchia data».

Una volta giunta in pronto soccorso lei è stata sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici: i sanitari hanno riscontrato la frattura di due costole, un trauma cranico, la frattura del naso e uno stato di disidratazione. L’anziana è stata ricoverata con una prognosi di venticinque giorni. I carabinieri sono quindi andati in ospedale per raccogliere le prime dichiarazioni dell’anziana signora che, brevemente, ha raccontato di essere stata ospitata dalla signora sua amica da molto tempo, non è chiaro, al momento, se a titolo gratuito od oneroso. Ha raccontato quindi che la donna l’aveva aggredita verbalmente e poi fisicamente. Tutti elementi sui quali ora i carabinieri dovranno sviluppare un’indagine che metta a sistema i dati acquisiti dagli esami strumentali effettuati in pronto soccorso e le conclusioni dei sanitari, con le testimonianze delle persone che hanno in qualche modo avuto contatti con la vittima e naturalmente con le dichiarazioni delle due persone coinvolte nella vicenda. I risultati delle indagini, trasferiti in un rapporto, saranno quindi trasmessi alla procura della Repubblica di Pescara.