Martedì 21 Maggio 2024, 06:00

Paura per una famiglia a Roseto degli Abruzzi: una controsoffittatura è caduta all’interno di un appartamento pochi secondi dopo che una famiglia (madre, padre e due bambini di 6 e 11 anni) era andata in cucina a bere dell’acqua. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato nelle vicinanze di piazza Ungheria. Secondo quanto riferito da un vicino di casa, seriamente preoccupato per la situazione e intervenuto subito dopo il crollo a causa del forte rumore dei calcinacci caduti a terra, i quattro erano usciti a fare una passeggiata approfittando di una bella giornata. Al ritorno, assetati, hanno attraversato l’ingresso e percorso il corridoio; ma appena hanno aperto il frigo per prendere la bottiglia dell’acqua, hanno sentito un forte boato e visto una nube di polvere che ha invaso letteralmente la casa.

I genitori hanno aperto subito le finestre per far dissolvere la polvere e, una volta che questa si è depositata a terra, hanno visto tutti i calcinacci sul pavimento (alcuni pezzi erano davvero grossi), parte del soffitto rotto con blocchi di cemento armato, blocchi di laterizi spaccati e i ferri di sostegno tutti arrugginiti a vista. «Sono stati miracolati», ha affermato una signora che vive da quelle parti. «Immagina se i bambini fossero stati a giocare dentro casa e tutti quei calcinacci fossero caduti loro addosso, cosa sarebbe successo?», si chiede sempre lei. «Io e gli altri siamo accorsi subito appena abbiamo sentito quel frastuono – aggiunge – e abbiamo visto quei due bimbi terrorizzati. Mi hanno fatto davvero tenerezza». Un altro vicino dice: «Io sono preoccupato perché non hanno chiamato nessuno per far controllare la stabilità della struttura. Quella è una casa che ha una settantina di anni e quindi avrebbe bisogno di essere ristrutturata. Non è escluso che il controsoffitto possa continuare a crollare». E poi sottolinea: «Adesso avrebbero urgentemente bisogno di un posto dove andare a vivere».