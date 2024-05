Martedì 21 Maggio 2024, 06:00

Per quasi due anni ha perseguitato per una sorte di ossessione contro la vicina di casa. A ottobre 2023 il primo provvedimento di arresto domiciliare, da cui usciva pure per continuare a stolkerizzare la vicina di casa, fino ad ottenere l’aggravamento da parte del gip di Lanciano che successivamente lo ha poi mandato in carcere. Imputato di stalking è E.D.O, 52 anni, di Sant’Eusanio del Sangro, il cui caso ieri è approdato dinanzi al gup Giovanni Nappi. L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco D’Onofrio, verrà ora processato con rito abbreviato, uno sviluppo rispetto all’iniziale rito immediato, il prossimo 13 gennaio.

Violenza, minacce, ingiurie erano diventati all'ordine del giorno, rendendo un incubo la vita della donna che gli abita di fronte e che nel tempo ha seriamente temuto per la sua incolumità, fino a quando non ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri della stazione di castel Frentano per denunciarlo e provare a bloccare l’inarrestabile comportamento del violento vicino. Per un paio di anni gli ha reso la vita un vero incubo. In merito ai continui atti persecutori, l’accusa della procura evidenzia vessazioni continue e ripetute nel tempo, molestie e minacce. La infastidiva continuamente. L’uomo bussava alla sua porta anche nel cuore della notte, offendendola e ingiuriandola a ogni occasione di incontro. Le rivolgeva pure gesti sessualmente espliciti e poi ha provato a rompere le telecamere di sorveglianza dell’abitazione della donna con un manico di scopa, quindi gettava ogni sorta di oggetti contro il portone sputava versa la casa della vittima, fino ad afferrarla alle spalle, in una occasione. In questo sconvolgente scenario persecutorio la vicina di casa ha visto insorgere un perdurante e grave stato di ansia e timore per la propria incolumità oltre al fatto che l’ha costretta a cambiare le proprie abitudini di vita.

Tra le altre cose la donna ha iniziato a vivere in casa con le finestre sempre chiuse e accendeva le luci interne il meno possibile. L’incubo di vederselo davanti in ogni momento e all’improvviso era diventato il pane quotidiano per la parte lesa. Attualmente l’imputato è sottoposto a misura di obbligo di dimora per costringerlo a non incontrare più la sua spaventatissima vicina di casa e a non reiterare il suo instancabile comportamento persecutorio. Nel corso delle indagini familiari e amici della vittima hanno confermato diversi episodi, immortalati anche in alcune videoriprese. Il gip ha, quindi, accolto la richiesta della procura, disponendo i domiciliari e il divieto di comunicare con la vittima con qualsiasi mezzo.