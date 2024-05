Martedì 21 Maggio 2024, 06:00

È riuscito a ottenere un materasso antidecubito dopo due giorni di permanenza al Pronto soccorso e solo dopo l’intervento dei carabinieri. A richiedere l’intervento dei militari è stato Claudio Ferrante, presidente dell’associazione “Carrozzine determinate” e responsabile dell’ufficio politiche per la disabilità della Cgil di Pescara. Protagonista della vicenda è un paziente tetraplegico che il 17 maggio si è recato al Pronto soccorso dell’ospedale di Pescara per un’insufficienza respiratoria. Il paziente, racconta Ferrante, è stato preso in cura dal pronto soccorso, ma subito si è reso necessario il trasferimento in pneumologia. «Come succede spesso, il posto non c’era e sono state fornite le cure sul posto, ma il Pronto soccorso è sprovvisto di materasso antidecubito, indispensabile per i malati con lesioni midollari. A causa di tale mancanza si è formato un vistoso arrossamento della pelle, tale da far prefigurare la possibile insorgenza di piaghe da decubito. Domenica 19 maggio mi sono visto costretto a chiamare i carabinieri che hanno constatato la mancanza del materasso per il quale il Pronto soccorso aveva fatto richiesta». Il materasso è arrivato solo nella mattinata di ieri. «Con la mia carrozzina - seguita Ferrante - sono entrato al Pronto soccorso e ho visto pazienti nei corridoi probabilmente in attesa di ricovero; per poter passare hanno dovuto spostare le barelle. In quella circostanza ho scoperto che c’erano pazienti in attesa di ricovero dal 7 maggio».

Anche il segretario generale della Cgil di Pescara, Luca Ondifero, ha commentato la vicenda: «Una struttura sanitaria che non ha disponibilità immediata di un materasso antidecubito è la concreta rappresentazione di un sistema sanitario che non si prende cura adeguatamente dei pazienti» ha detto il rappresentante sindacale, che chiede un incontro urgente alla direzione della Asl. Proprio dai vertici della Asl sono arrivate precisazioni sul caso: «Il materasso antidecubito è stato richiesto tempestivamente sabato 18 maggio ed è arrivato il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta, lunedì 20. Nel frattempo, sono state impartite specifiche indicazioni per garantire il benessere del paziente durante la permanenza in pronto soccorso (prescritta la movimentazione frequente del paziente, ogni due ore, al fine di evitare l’insorgere di lesioni da decubito). È stata quindi svolta una tempestiva attività in risposta alle esigenze del paziente. Quanto ai tempi di attesa, spiegano alla Asl, « dal 1° gennaio al 10 maggio ci sono stati ben 1800 accessi in più nel Pronto soccorso di Pescara rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (da 24.500 circa a 25.865 circa), dato che posiziona il reparto tra i primi in Italia per numero di accessi e dà la misura dell’impegno quotidiano degli operatori coinvolti».