Martedì 21 Maggio 2024, 06:00

Tra due ali di folla, nonostante qualche goccia di pioggia che ha fatto temere il peggio, si è rinnovato a Loreto Aprutino il miracolo, tra sacro e profano, dell’inginocchiamento del Bue di San Zopito. In tanti hanno affollato piazza Garibaldi per non perdersi il momento clou dei festeggiamenti in onore del santo protettore. Una tradizione che si ripete da oltre tre secoli ogni lunedì di Pentecoste. «Non sapevamo di questa festa - dice Mario di Villanova di Cepagatti -. Un nostro amico ci ha parlato di questa tradizione e devo dire che è vederla dal vivo è stato incredibile». Dopo la messa, la processione con le reliquie del santo ha attraversato i vicoli del centro storico. Ad attenderle, in piazza, il Bue “Galante di Belvedere” che anche quest’anno non ha tradito le attese tra gli applausi scroscianti dei presenti. Tanti anche gli appassionati di fotografia alla ricerca del “click” più bello. La giornata di ieri si è aperta, nel pomeriggio, con la premiazione del concorso per ragazzi “Te lo dico con un disegno”. Riccardo Orlando il più votato per la scuola dell’infanzia. Giacomo Di Zio, Davide Mottini e Cristopher Casalena Pennese i primi tre classificati dell’Istituto comprensivo. «Smuovere quel senso di appartenenza che avevamo auspicato all’indomani del nostro insediamento si sta traducendo in ottimi risultati, molti dei quali riscontrati nei tre giorni di festa in paese - commenta il sindaco Renato Mariotti -. Merito anche dei giovani, coinvolti grazie al quotidiano lavoro della Consulta giovanile». Spazio anche all’inclusione sociale. Infatti, il servizio di supporto alla folla è stato affidato ai ragazzi de “La Casa nel Sole”, associazione Arcadia Onlus. A chiudere i festeggiamenti dell’edizione 2024, dopo i fuochi pirotecnici, il concerto della cantante Fiordaliso. «Ringraziamo fortemente gli sponsor e tutti gli interpreti che si sono adoperati alla riuscita della festa», chiudono in coro i presidenti del comitato Festa, Enrico Colarossi, e dell’associazione Borgolive, Vincenzo Acciavatti.