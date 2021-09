Domenica 19 Settembre 2021, 08:38

Pur di strapparle la borsa non ha esitato a strattonarla e a spingerla a terra. Poi è scappato via, lasciando la donna sull’asfalto, impaurita e dolorante. È accaduto all’uscita di un supermercato Conad di Pescara, dal quale la signora stava uscendo dopo aver fatto la spesa.

All’improvviso la donna, una signora anziana, ha percepito una presenza troppo vicina alle sue spalle e, contemporaneamente, si è accorta che qualcuno stava tirando con insistenza la tracolla della borsa che portava appoggiata alla spalla. Istintivamente ha stretto il braccio per riparare la borsa da quello che, ha pensato, poteva essere un tentativo di scippo. Non aveva sbagliato, la persona alle sue spalle ha insistito nel tirare la tracolla. A quel punto la resistenza della donna si è fatta molto più decisa: ha stretto ancora più forte la borsa per impedire che le potesse essere portata via. L’uomo alle sue spalle è diventato aggressivo: l’ha spinta con violenza, facendole perdere l’equilibrio e con un gesto veloce le ha fatto scivolare via la tracolla dalla spalla. L’ha lasciata a terra ed è scappato via.

Quanto stava accadendo non è però sfuggito al personale che si occupa della vigilanza del supermercato: immediatamente sono stati chiamati i carabinieri e una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Pescara, coordinata dal capitano Monica Dallari, è arrivata nella zona del supermercato. Non ci ha messo molto a individuare l’uomo che stava cercando di allontanarsi portando con se la borsa appena strappata all’anziana, anche perché si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine per reati del genere. L’uomo, un trentottenne pescarese, è stato così bloccato, identificato e arrestato in flagranza di reato. Una volta fermato e messo in sicurezza il rapinatore, i Carabinieri si sono immediatamente preoccupati di prestare soccorso all’anziana aggredita, assistita anche da alcune persone presenti. La signora è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale per controllare se la caduta a terra le avesse provocato particolari lesioni. I medici dopo la visita hanno riscontrato la presenza di qualche abrasione e l’hanno dimessa con una prognosi di sette giorni.