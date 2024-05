Martedì 21 Maggio 2024, 05:50

Caos tributi: l'organismo straordinario di liquidazione affida all'Agenzia delle entrate la riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune (Tari, Tarsu, Ici, Imu, Tares) e delle entrate patrimoniali costituite da: recupero canoni idrici, recupero oneri di urbanizzazione, servizi scolastici, canoni di locazione degli alloggi Erp per gli anni dal 2018 al 2022, ovvero quelli di competenza dell'Osl, insediatosi lo scorso 29 agosto per la gestione dell'indebitamento pregresso e l'adozione degli adempimenti per l'estinzione dei debiti a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune. È quanto stabilito nella delibera approvata dal presidente Nello Rapini e dai componenti dell'organismo, Guglielmo Lancasteri e Francesco Pisani, alle prese con la costituzione della massa attiva per soddisfare i creditori.

IL FALLIMENTO

Il tutto nelle more che il curatore fallimentare della Teateservizi chieda l'esercizio provvisorio, considerando che, dal 2007, il Comune non ha un ufficio tributi e le risorse umane adeguate per procedere all'esercizio diretto delle funzioni relative alla riscossione delle proprie entrate. Nel frattempo, l'amministrazione comunale delinea il futuro dei servizi dopo il fallimento della Teateservizi. E lo fa con una variazione di bilancio urgente di circa 160mila euro per la gestione dei parcheggi a pagamento, attività internalizzata un mese fa dal Comune ma che, entro un anno, sarà oggetto di una gara per individuare la forma più efficiente per gestire le strisce blu che, storicamente, hanno fruttato alle casse comunali oltre 800mila euro l'anno. Della variazione, che ha dovuto necessariamente modificare il Dup 2023-2025 essendo intervenuto nel frattempo il fallimento della Teateservizi, si è discusso ieri in commissione bilancio, convocata dal presidente Edoardo Raimondi, in vista del consiglio comunale di lunedì 27 quando la delibera approderà in aula. Il polo civico esprime soddisfazione per la votazione del documento in commissione che dà il via libera alla gestione in house dei parcheggi a pagamento. «Una manovra necessaria perché non era stato previsto il fallimento della Teateservizi – il commento del capogruppo del polo civico Vincenzo Ginefra - Questo è un primo passo per il definitivo risanamento organizzativo dell'ente che, per quanto riguarda i parcheggi, si concretizzerà con una gara europea che verrà espletata entro un anno. Si completa il quadro economico e si riparte con una razionalizzazione dei servizi e con una loro corretta conduzione dopo quella che ha portato il Comune ad affrontare il dissesto dovuto a una gestione poco avveduta di Teateservizi».

In commissione, tuttavia, gran parte dell'opposizione (ma anche lo stesso presidente Edoardo Raimondi), si è riservata di approfondire la delibera prima di decidere il voto in aula. La questione ruota attorno al mancato coinvolgimento del consiglio comunale che avrebbe dovuto esprimersi sull'indirizzo di internalizzare i parcheggi. Una decisione adottata dall'amministrazione comunale lo scorso 16 aprile in considerazione dell'urgenza di riattivare il servizio, bloccato dalla data del fallimento, e di riassorbire i lavoratori interinali: per ora sei degli otto addetti ai parcheggi.