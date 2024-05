Martedì 21 Maggio 2024, 06:00

Per tutta l’estate due nuovi Frecciarossa faranno da spola tra Milano e Pescara (partenza da Milano 7.05, arrivo a Pescara 11.34; partenza da Pescara alle 17.45, arrivo a Milano alle 22.30) e si andranno ad aggiungere agli altri 24 che da Torino raggiungeranno la costa adriatica, rinfoltendo una linea molto propizia per il turismo regionale. La misura fa parte del “Trenitalia Summer Experiences 2024”, un’iniziativa al via (dal 9 giugno per tutto il periodo estivo) anche in Abruzzo che vedrà in totale 154 treni ogni giorno in circolazione, forniti oltretutto, in ottica pet friendly, di trasporto gratuito a bordo delle Frecce e degli Intercity, di cani, gatti e di altri animali domestici. Tornano pure il Cerrano Line (tra Pescara e San Benedetto), il Trabocchi Line (tra Pescara e Termoli), l’Aterno Line (tra Sulmona e L’Aquila) e tutti i servizi intermodali per raggiungere i centri storici dell’Aquila, Teramo ed Avezzano, assieme all’Aeroporto d’Abruzzo. Le carrozze, dunque, faranno sempre più spazio alla mobilita sostenibile, cioè alle bici portando a quasi 2.100 i posti a disposizione. E fino al 15 settembre quattro Frecciarossa al giorno e due aggiuntivi nel week end passeranno anche a Giulianova e due giornalieri anche a Vasto San Salvo, oltre ai 18 Intercity per raggiungere le principali località balneari abruzzesi.

LA CAMPAGNA

La campagna di Trenitalia non disdegna la nostra regione con nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. La Summer Experience 2024 si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi Pnrr. Le novità della stagione estiva sono state presentate ieri a Roma da Luigi Corradi, Ad e direttore generale di Trenitalia, che ha spiegato come si sia «archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore».

L'offerta estiva di Trenitalia per l’Abruzzo è molto variegata ed è tesa a raggiungere le bellezze turistiche e culturali della regione: i treni in circolazione sui binari saranno difatti 154 nei giorni feriali, 130 il sabato e 86 nei festivi, per un’offerta giornaliera con più di 36 mila posti a sedere, per raggiungere spiagge e borghi in maniera rapida, conveniente e sostenibile. Come anticipato torna dal nove giugno confermata l’offerta estiva del Trabocchi Line che propone 22 collegamenti feriali e 16 collegamenti nei festivi: tante soluzioni utili per raggiungere ogni giorno le più suggestive località balneari della Costa dei Trabocchi e la Via Verde, la pista ciclabile che scorre lungo 42 chilometri, affiancando in gran parte la linea ferroviaria. Il Trabocchi Line, nato nell’estate del 2020, vanta un gradimento in continua crescita: l’estate del 2023 ha registrato 188 mila viaggiatori (+ 10% vs 2022) e un incremento del trasporto delle bici del 21%.

Il Cerrano Line, invece, prevede 10 collegamenti in più nei giorni festivi tra Pescara e S.Benedetto, con fermate in tutte le località balneari della costa a nord di Pescara: Montesilvano, Silvi, Pineto, Scerne, Roseto, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. In totale sull’Adriatica tra Pescara e Giulianova circoleranno 52 collegamenti nei giorni feriali e 36 nei giorni festivi. Confermato anche l’Aterno Line, con collegamenti Sulmona-L’Aquila rivolto agli amanti dell’escursioni e del turismo esperenziale. Il servizio consente di raggiungere nelle giornate di sabato e festivi i borghi più suggestivi della Valle dell’Aterno, tra i quali Fagnano, Beffi e Fontecchio.

INTERMODALITÀ

Per ciò che riguarda l’intermodalità (treno+bus) nata in collaborazione dei principali player della gomma abruzzesi conta 350 soluzioni di viaggio combinate: è possibile raggiungere il centro di L’Aquila, Teramo e Avezzano o usufruire del collegamento con l’Aeroporto d’Abruzzo con il Pescara Air Link, il bus transfer non stop in partenza e arrivo dalla stazione centrale. Sui nuovi treni Pop la disponibilità è di 12 stalli dedicati alle bici, mentre i treni Rock in circolazione sulla tratta Ancona-Pescara offrono 15 posti per le due ruote. Inoltre, da aprile sono tornate in circolazione le carrozze tuttobici interamente dedicate agli amanti delle due ruote. Le speciali vetture che offrono 64 stalli, circolano in composizione ai treni a più alta domanda di trasporto bici, prevalentemente lungo la linea adriatica, portando a quasi 2.100 i posti bici a disposizione ogni giorno.