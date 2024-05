Martedì 21 Maggio 2024, 06:00

Torna la paura a Vasto dopo l’ennesimo cedimento della strada. Intorno alle quattro della mattina di ieri la spazzatrice meccanica della Pulchra è sprofondata in una voragine, durante l’orario di servizio. La buca si è aperta all'improvviso in via Madonna dell'Asilo, all'altezza del bar dello Sport, nel momento del passaggio del mezzo sul quale a bardo viaggiava un operaio, affiancato a piedi da altri due addetti come lui alla manutenzione e alla pulizia nel corso delle ore notturne. Per loro, fortunatamente, nessun trauma se non un grande spavento, e l’uomo alla conduzione è riuscito agevolmente a lasciare il mezzo incagliato nell’asfalto senza riportare conseguenze.

I SOCCORSI

Per le prime operazioni di soccorso sul posto si sono recati i vigili del fuoco del vicino distaccamento insieme al gruppo comunale di protezione civile, in reperibilità, e alla polizia locale. Presenti l'assessore ai Servizi Alessandro d’Elisa, i tecnici del comune e della Sasi. La circolazione è rimasta bloccata nelle 7 ore successive, in particolare sul primo tratto che corre all’imbocco da via Pantini all’ex scuola media Paolucci, causando notevoli disagi alla viabilità per via del traffico deviato in attesa che la gru, arrivata intorno alle 11, potesse rimuovere il mezzo incidentato. La macchina pulitrice stradale, infatti, non è potuta ripartire autonomamente poiché il suo peso avrebbe fatto collassare ulteriormente il manto stradale, aumentando le dimensioni della buca e provocando ulteriori pericoli o danni. Il crollo sarebbe stato causato dal cedimento del sistema fognario che avrebbe generato l'apertura della voragine. Il tratto di strada resterà chiuso per tutto il tempo necessario a consentire alla società abruzzese di ripristinarlo.

Lavori che sono già partiti e che continueranno in questi giorni fino alla completa messa in sicurezza: «È uno dei tratti della fognatura più storici della città, risale a oltre 50 anni fa e necessita di manutenzione. Tutti i lavori fatti in quella zona in quest’ultimo periodo hanno certamente messo a rischio una rete fognaria fragile che va rifatta completamente. Abbiamo chiesto alla Sasi di intervenire per rispristinare la fruibilità della strada in un paio di giorni, in previsione di un intervento programmatico più ingente. Intanto i tecnici stanno eseguendo una video ispezione per conoscere lo stato della fognatura nel pezzo che non è ancora stato rifatto, a differenza di quello che corre da Corso Garibaldi», sottolinea l’assessore d’Elisa.

LE FOGNATURE

Critiche, dunque, le condizioni delle fognature, non a caso il sindaco Francesco Menna, in occasione della rotazione delle deleghe di Giunta, ne ha creata per lui una ex novo su acque bianche, nere e crisi idrica. «Le bianche confluiscono nelle fognature, come accade su via Madonna dell’Asilo dove mancano caditoi. Auspichiamo in un contributo della regione», dice l’amministratore. Una buca non di eccessive dimensioni, circa 80 centimetri per 50, nonché con una profondità di un metro e mezzo, ma che si è aperta al centro della carreggiata. Drammatiche potevano essere le conseguenze poiché l’arteria interessata, a senso unico di marcia e a due passi dal cuore della città, è frequentata sin dalle prime ore del giorno, poiché conduce in diversi istituti scolastici cittadini. Inoltre sulla stessa, pochi metri più sotto, c’è lo storico ex Istituto Figlie della Croce, oggi scuola paritaria.

Un episodio che riporta la memoria vastese a circa un fa quando un’altra voragine, ben più grande e profonda all’incirca dieci metri, si era aperta sulla Circonvallazione Istoniense al passaggio di uno scuolabus con a bordo 12 alunni con la loro accompagnatrice. E se la Sasi sta procedendo con un progetto di mappatura delle reti, Menna affonda: «Prima della decisione sui fondi Fsc avevo scritto una chiara lettera in merito. Ho presentato le schede alla regione che mi ha dato zero euro. Naturalmente continuerò a chiedere fondi».