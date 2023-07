Papà e figlio di 5 anni cadono dal materassino e rischiano di annegare, salvati dai bagnini

Perdono il materassino e rischiano di annegare. Un papà e il suo bambino sono stati salvati, ieri intorno alle 14, dai bagnini della Compagnia del mare Lifeguard di Pescara.

Dove è successo

È accaduto nelle acque dello stabilimento Il Gabbiano, a Francavilla. È stata l'assistente Illiana Milillo la prima dare l'allarme, una volta udite le urla di richiesta di aiuto provenienti dalla scogliera frangiflutti. L'uomo e il suo piccolo non riuscivano a tenersi a galla senza il materassino. Aiutata da un bagnante esperto, ha raggiunto i due bagnanti e, dopo aver lanciato il baywatch all'adulto, ha soccorso e trasportato a riva il piccolo di 5 anni e mezzo.

L'intervento

Nel frattempo, altri assistenti bagnanti intervenuti, Simone Campili e Sofia Di Lillo, hanno provveduto a caricare l'uomo sul pattino di salvataggio.

Trasportati anche lui riva, è stato necessario chiedere l'intervento del 118; l'uomo, infatti, è stato colto da un forte stato di agitazione per il pericolo corso e soprattutto per il rischio al quale, involontariamente, ha esposto il piccolo. Dopo le prime cure sul posto, per lui è stato necessario il ricovero. «In mare - dice Cristian Di Santo - presidente della Compagnia del mare Lifeguard anche da attività semplici possono sorgere gravi situazioni, di pericolo».