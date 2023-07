Domenica 9 Luglio 2023, 06:00

La stagione balneare 2023 si annuncia intensa, sotto il profilo della sicurezza, per Guardia costiera e bagnini, impegnati in questo periodo estivo per garantire ai villeggianti una vacanza sicura sul litorale. Tanto che fino a ieri si registravano, dall’inizio dell’estate, ben sette interventi in mare per soccorso a persone in difficoltà solo sulla costa viterbese.

Un altro giovane di 17 anni salvato nel mare di Montalto, trasportato in ospedale

L’ultimo, quello di sabato scorso, ha riguardato il soccorso ad una imbarcazione in avaria a cinquecento metri dalla costa. Gli occupanti della barca hanno lanciato l’Sos attraverso il numero di emergenza in mare 1530. La Capitaneria di porto di Civitavecchia, ricevuta la segnalazione, ha allertato la Guardia costiera di Montalto che, con il supporto di una moto d’acqua dei Vigili del fuoco di Viterbo, hanno trainato l’imbarcazione fino agli ormeggi del fiume Fiora.



Singolari, invece, gli altri due interventi avvenuti la settimana scorsa, in cui a distanza di quattro giorni sono stati salvati in mare dal bagnino dello stabilimento balneare “Il Cambusiero”, due giovani di 17 anni di origini tunisine. «Come tutti gli anni - ha rilevato Lorenzo D’Ambrosio, l’operatore che si è tuffato in acqua - ci sono giornate in cui fare il bagno al mare è sconsigliato, per via delle pessime condizioni meteo-marine presenti. Le nostre raccomandazioni ai bagnanti, per la loro sicurezza e quella dei soccorritori, sono proprio quelle di rispettare tutte le segnalazioni».

Del resto, aggiunge Lorenzo, «noi assistenti bagnanti ricorriamo alle segnalazioni che indicano il pericolo esistente prima di entrare in acqua. Solo così - aggiungere - si possono sicuramente evitare le tragedie». Che non sono limitate solo ai tratti di spiaggia.



Ieri è tornato in operatività il progetto “Mare sicuro” della Capitaneria di porto. Montalto di Castro risulta il tratto di costa laziale dove sulle spiagge libere vi è un più ampio servizio di assistenza bagnanti con la collaborazione del Comune. Cinque sono le torrette posizionate sugli arenili: due a Montalto Marina e tre a Pescia Romana. Tutti i bagnini hanno a disposizione e un cannocchiale, un bay-watch e un defibrillatore semiautomatico, oltre al pattino di saLvataggio. Poi a dare manforte durante i weekend, in cui i villeggianti affollano maggiormente le spiagge, ci sono i cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio (Sics) e una squadra del soccorso acquatico dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Viterbo.

Il tutto coordinato dal Luogotenente Fabio Tasca della Guardia costiera locale. I consigli della stessa Guardia costiera, destinati alla sicurezza in acqua, quest’anno è possibile ascoltarli sul sito ufficiale con la voce dell’attore e doppiatore (anche del “Gladiatore”) Luca Ward.