A fuoco l’autobus degli studenti: salvi autista e venti passeggeri

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri a Villa Caldari, frazione di Ortona, in provincia di Chieti: un autobus di linea con a bordo un gruppo di 20 studenti di ritorno dalla mattinata a scuola ha improvvisamente preso fuoco. Nessuno per fortuna è rimasto ferito, tanta è stata però la paura e l’apprensione per quello che poteva accadere e che è stato evitato. Tutto è successo intorno alle 14 di ieri pomeriggio in via Macinini, all’ingresso della popolosa contrada di Villa Caldari. L’incendio ha divorato il pullman ridotto a una carcassa annerita: da quanto riferiscono alcuni testimoni, sembra che il fuoco sia partito dal vano motore e quindi dal lato posteriore del veicolo. Sarebbero stati gli stessi alunni che erano a bordo ad avvertire l’autista dell’emergenza, ma anche chi era lungo la strada e ha visto passare il bus ha notato il fumo uscire dal motore, invitando l’autista a fermarsi. Proprio l’abilità e la prontezza dell’autista hanno consentito, per fortuna, l’evacuazione in tutta sicurezza degli studenti che si sono potuti mettere in salvo. Con il passare dei minuti si è formata una colonna fumo nero molto alta, l’aria è diventata irrespirabile a causa del materiale plastico che si stava via via consumando. Sempre alcuni testimoni hanno riferito di aver avvertito distintamente una serie di forti scoppi dovuti probabilmente all’esplosione dei vetri e degli pneumatici del mezzo.



IPOTESI GUASTO MECCANICO

Il veicolo era stato revisionato soltanto pochi giorni fa e le porte, che hanno consentito l’uscita dei ragazzi, si sono aperte tutte subito a riprova dell’assenza di un problema elettrico del bus. La prima ipotesi potrebbe essere quella di un guasto meccanico. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per domare il rogo. Prima dell’arrivo della squadra dei vigili, è intervenuto però il personale della ditta stessa, secondo quanto prevede la prassi di sicurezza prevista in questi casi, che hanno usato gli estintori per cercare di arginare il rogo. L’incendio, si è successivamente scoperto durante il sopralluogo sul posto, ha anche lievemente danneggiato la sovrastante rete elettrica e un vicino capannone, per fortuna, in disuso. Molto scossi ma incolumi i ragazzi, che sul pullman hanno lasciato gli zaini con il materiale scolastico. Anche l’autista non ha riportato ferite.