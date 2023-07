A fuoco un appartamento nella notte: ipotesi dolo. Ascoltati un professionista e la moglie

Incendio doloso nella notte di un appartamento di Chieti. Le fiamme alle 3.10, leggermente intossicati gli occupanti, un professionista e la moglie, che in queste ore vengono ascoltati dagli investigatori per capire se abbiano ricevuto minacce o avvertimenti in quando il rogo è partito dall'esterno della casa, sarebbe stato appiccato da qualcuno che al momento non è stato ancora identificato. Non si sa se il fuoco sia stato innescato dal lancio di una molotov rudimentale a o con altro liquido infiammabile

Marito e moglie stanno bene tanto che hanno rifiutato le cure in ospedale.