Coronavirus, altri decessi ieri, in provincia di Chieti, con due morti a Ortona e uno a Roccascalegna. Dopo giorni di calma, a Ortona si registrano non solo i due decessi, ma anche un nuovo positivo. Segno che la curva dei contagi sta scendendo, ma non è ancora azzerata. I due decessi fanno salire a 15 i morti complessivi dall’inizio della pandemia che data i primi di marzo con il decesso del barista di Villa Caldari, Maurizio Mascitti, scoperto positivo al Covid 19 con un tampone post mortem. Il caso ha dato il via all’emergenza cittadina.

Ieri il bollettino della Asl ha fatto registrare altri due morti: si tratta di un ospite della residenza “Tommaso Berardi” di via della Libertà, Lucio Macchia, di 87 anni, risultato positivo al Covid 19 nei giorni scorsi. Trasferito all’ospedale di Chieti, Macchia non ce l’ha fatta e ieri è morto con il coronavirs. L’altro decesso è quello di Maria Polidoro, 92 anni, residente in contrada Ghiomera, anche lei positiva al coronavirus da tempo, le sue condizioni si sono via via aggravate e Maria, ricoverata all’ospedale di Chieti, non ce l’ha fatta. Il bollettino di ieri fa registrare intanto anche un altro caso positivo. Si tratta di un uomo residente in una contrada dell’ortonese. Sono quindi 76 i casi complessivi positivi dall’inizio dell’emergenza, 15 i decessi, mentre al momento, l’Asl ha reso noto che i guariti sono 17.

Questa la mappa aggiornata dei casi di positività al Covid 19: Villa Caldari 21, che è stata zona rossa per 26 giorni, contrada Ciampino 4, Riccio 1, Santa Lucia 3, Villa San Leonardo 1, Villa Rogatti 3, contrada Casone 1, Savini 3, contrada Lazzaretto 2, Villa Pincione 2, San Marco 3, San Pietro 1, Bardella 1, Ghiomera 1, Sant’Elena 1, contrada San Donato 2 , Santa Liberata 2, Fonte Grande 3, Ortona centro 20. L’amministrazione a guida del sindaco, Leo Castiglione, rende noto che oggi, in occasione della festa della mamma, i cimiteri comunali saranno aperti eccezionalmente dalle ore 9 alle ore 12 e anche al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19. Da domani, i cimiteri resteranno aperti solo alla mattina dalle ore 9 a mezzogiorno.

Nella giornata di ieri, si è registrato anche il quarto decesso a Roccascalegna (Chieti). Si tratta di Giuseppe De Ritis, di 78 anni. L’uomo era ospite da diversi mesi ormai in una casa di riposo di Montesilvano a causa di un ictus che l’aveva precedentemente colpito ed era stato ricoverato con il Covid 19 all’ospedale di Pescara dove, dopo aver lottato, non ce l’ha fatta ed è deceduto. Cordoglio, per questo ennesimo lutto, è stato espresso dal sindaco di Roccascalegna Domenico Giangiordano. Si tratta del trentaseiesimo decesso registrato nella zona frentana, i decessi sono distribuiti su 17 comuni.

Daniela Cesarii

Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA