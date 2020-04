Ultimo aggiornamento: 11:18

Un mese fa il primo decesso in Abruzzo di una persona risultata positiva alSi trattò di58enne di), proprietario di un bar in località, molto conosciuto nella cittadina. La positività al coronavirus dell’uomo, morto improvvisamente in seguito a un malore, fu accertata solo successivamente al decesso. E ancora oggi resta il mistero del contagio. In quell’area, nei giorni a seguire, si è creato, tanto che la frazione è stata inserita inUna sessantina i casi accertati nel comune del Chietino e a(Chieti), paese confinante, e dieci i decessi. Nel giro di un mese il bilancio totale delle vittime dell’emergenza coronavirus in Abruzzo è salito a quota 158.Aveva 58 anni Maurizio, uomo conosciuto da tutti apunto di riferimento con il suoal civico 1. Negli ultimi giorni si era sentito poco bene, ma nulla lasciava immaginare che potesse accadere quanto poi si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì. Un malore improvviso e per il 58enne non ci fu nulla da fare. A niente sono serviti i soccorsi, l’uomo è morto tra l’incredulità generale di chi lo conosceva. La notizia iniziò a diffondersi alle prime luci dell’alba del giorno dopo, lasciando attoniti tutti, compresi i numerosi giovani che frequentano il suo bar, gestito insieme alle sorelle Errica e Tiziana. Pochi giorni fa il bar, chiuso per lutto e mai sanificato, è stata svaligatoato da ladri: sciacalli hanno portato via liquori e dolci.