Coronavirus, addio senza funerale a Gilda, è l'undicesima vittima di Ortona

Il bel sorriso di Gilda non c'è più, ma nessuno potrà mai strapparlo ai ricordi dei parenti e degli amici. Il coronavirus ieri ha fatto un'altra vittima a Ortona, l’undicesima da quando è iniziata l’emergenza. Si tratta di Assunta Gilda Gentile, 73 anni, vedova, morta con il Covid-19. Gentile, residente a Ortona centro, era ricoverata da tempo all’ospedale di Chieti e aveva patologia pregresse. Lascia il figlio Stefano, la muora ei nipote. La salma sarà tumulata al cimitero di Ortona senza funerale, ma solo con una benedizione davanti ai cancelli del camposanto. E' l'altro dramma di questa pandemia che non consente di svolgere le esequie e che rende ancora più difficile e doloroso accettare la fine di una vita, come era quella di Gilda.



Ricordiano che a Ortona c'è stato il primo morto d'Abruzzo, si tratta del barista Maurizio Mascitti di Villa Caldari, trovato positivo con un tampone post mortem. Nella frazione di Villa Caldari dove è stato riscontrato un focolaio e dove è stata istituita una zona rossa, chiusa fino a pochi giorni fa. Ora la situazione è stabile dal punto di vista dei contagi, fermi da due giorni a quota 73. Sono 11 i morti: 8 residenti a Villa Caldari e 3 invece che vivevano in centro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA