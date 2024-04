Motocicletta contro il tir in sosta: morto centauro di 54 anni

Un centauro di 54 anni è morto sabato pomeriggio a Carsoli dopo aver perso il controllo della moto. Lui , Angelo Cifani, romano, stava attraversando una strada centrale, via Alpini, quando il mezzo è finito contro un camion parcheggiato. L'uomo è finito sull'asfalto e non dava segni di vita.

La strada a quell'ora era trafficata e è stato dato subito l'allarme. Sul.posto il petsonale medico del 118, i carabinieti, i vigili del fuoco. Per il centauro non c'è nulla da fare nonostante il tentativo di rianimazione del personale sanitario. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del mirtale incidente. Non si esclude che il 54enne sia stato colto da un malore prima di perdere il controllo della moto. L'altra ipotesi invece è che la morte sia stata provocata dall'impatto contro il mezzo parcheggiato.