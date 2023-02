Venerdì 10 Febbraio 2023, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 08:00

Travolto da un camion in manovra mentre si trovava per lavoro all'interno del Centro agroalimentare di Guidonia Montecelio. Non c'è stato nulla da fare ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, per salvare la vita di Franco Greco, 75 anni, imprenditore ortofrutticolo di Carsoli arrivato dall'Abruzzo per il rifornimento nel maximercato all'ingrosso di via Tenuta del Cavaliere. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, ma i sanitari dell'equipe del 118 arrivati per i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Alla guida del mezzo un cinquantanovenne di Aprilia, dipendente di una ditta esterna che era appena arrivato per consegnare un carico di verdura. L'autista del camion-frigorifero è stato portato in ospedale in stato di choc e per gli esami di rito previsti in questi casi per l'accertamento delle sue condizioni psicofisiche.

È successo nello spiazzo del padiglione ortofrutticolo, più o meno di fronte al box 20, quindi sul lato degli ingressi per lo scarico merci. Per ricostruire la dinamica del tragico investimento sono al lavoro gli specialisti del servizio "Sicurezza e infortunistica stradale" della polizia municipale di Guidonia Montecelio, che hanno effettuato tutti i rilievi sul posto. Secondo una prima e sommaria ricostruzione l'urto potrebbe essere avvenuto nella parte anteriore destra del camion. Il cinquantanovenne alla guida, per cause in via di accertamento, non avrebbe visto il pedone. La salma dello sfortunato imprenditore di Carsoli è stata portata all'istituto di medicina legale de La Sapienza ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria per essere sottoposta all'esame autoptico. Gli investigatori della polizia locale, intanto, hanno fatto scattare il sequestro per il mezzo pesante sul quale saranno eseguite le perizie necessarie a fornire ulteriori dati tecnici sull'impatto. È iniziata anche l'acquisizione delle testimonianze di chi si trovava in quei momenti nel piazzale, mentre elementi molto utili per capire esattamente come siano andate le cose potrebbero arrivare dalle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza. Franco Greco era arrivato con il suo furgone, aveva già fatto le sue commissioni e caricato. Probabilmente era pronto a ritornare a Carsoli nella sua azienda, ad una sessantina di chilometri d'autostrada dal Centro agroalimentare di Guidonia Montecelio. Franco Greco lascia la moglie Laura e due figli, Mery e Alessandro. Una notizia che ha travolto la sua famiglia e colpito al cuore tutta Carsoli, paese di più di cinquemila abitanti della provincia dell'Aquila, dove era molto conosciuto e stimato e dove da sempre portava avanti l'attività. Si tratta del secondo pedone investito in pochi giorni a Guidonia Montecelio.

Il 3 febbraio scorso un operaio di 41 anni è stato falciato mentre si trovava su un marciapiedi nel vicino quartiere di Setteville in seguito ad una drammatica carambola tra auto. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Agostino Gemelli di Roma. E' successo all'ora di pranzo all'incrocio tra via Todini e via Parini. L'operaio, che stava mangiando un panino in pausa dal lavoro, si trovava sulla banchina che costeggia il parco di piazza Dante, in corrispondenza dell'intersezione delle due strade. E' stato travolto da una Lancia, condotta da un cinquasettenne, che ha finito la corsa contro il muretto dell'area verde dopo aver colpito prima una Mercedes Classe A guidata da una coetanea e poi un'altra macchina in sosta all'interno della quale c'era un papà che attendeva l'uscita della figlia dalla scuola media. Oltre al quarantunenne investito altre tre le persone portante in ospedale in ambulanza per essere medicate. Anche questa dinamica è al vaglio gli specialisti della polizia municipale di Guidonia Montecelio. Secondo una prima ricostruzione ad innescare la carambola potrebbe essere stato il mancato rispetto dello stop per chi percorrendo via Parini incrocia via Todini. Il ferito è stato soccorso immediatamente da una dottoressa che passava di lì ed è subito accorsa sentendo il botto e che è rimasta ad assisterlo finché non è arrivata l'equipe del 118. Si tratta in questo caso dell'ennesimo scontro in quell'incrocio. Dopo il fatto i residenti di zona hanno lanciato l'Sos sicurezza, nel mirino anche l'alta velocità con cui si attraversano le strade del quartiere.