Giovane di 32 anni precipita dal ponte dell'autostrada: morto

Lunedì 19 Giugno 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 10:20







Un giovane di 32 anni è precipitato dal ponte dell'autostrada a Carsoli (L'Aquila). Sembra che si tratti di un suicidio. Ancora in corso i rilievi delle forze dell'ordine. Il ponte è quello di Pietrasecca, tristemente noto per quanti vi hanno perso la vita. Non sono ancora note le modalità di ritrovamento del corpo. Il fatto durante la notte, la vittima è di Avezzano.