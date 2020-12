Manoppello, Babbo Natale per 500 bambini arriva via web

La letterina affidata al web e letta, o sintetizzata, direttamente da ciascun bambino a Babbo Natale. In epoca di pandemia, durante le festività natalizie, anche le attività per i più piccoli pensate dal Comune di Manoppello si affidano alla rete.

Nidi, duemila bimbi a casa: maestre in fuga per Natale

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, Abruzzo arancione: Pescara blinda i confini comunali contro...

«Non potendo promuovere incontri ed eventi in presenza - spiega l’assessore ai servizi sociali Giulia De Lellis - resteremo vicini ai bimbi di Manoppello, organizzando, grazie al coinvolgimento di mamme e papà che hanno raccolto con entusiasmo il nostro invito, un grande evento online rivolto per 500 piccoli dai 3 ai 10 anni. Divisi in piccoli gruppi, i bimbi potranno parlare con Babbo Natale ciascuno connesso dalla propria casa». Santa Claus, dunque, si collegherà dalla sua baita con i bimbi di Manoppello che potranno incontrarlo collegandosi al link che verrà inviato alle famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA