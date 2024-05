Martedì 21 Maggio 2024, 07:59

«Un branco che si muove tra il terminal bus di Collemaggio e il Parco del Castello, che senza ragioni fondate al solo fine di esaltare la propria tendenza delinquenziale e in spregio a qualsivoglia regola del vivere civile, aggredisce persone inermi reputate disturbanti dei traffici criminali». Così si è espresso il sostituto procuratore della Repubblica dell’Aquila, Marco Maria Cellini, al termine di una capillare indagine portata avanti con grande spirito di abnegazione dai carabinieri della Stazione dell’Aquila chiedendo gli arresti (in carcere) per i presunti autori di aggressioni, rapine, danneggiamenti e soprattutto lesioni anche gravi, ai danni di minori. Fatti, che hanno destato grande turbativa nella collettività, avvenuti anche alla luce del sole e nelle due aree molto frequentate, Collemaggio e Castello, e per questo ritenute sensibili. Richieste di misure cautelari che non sono state accolte dal Gip che ha deciso di optare per i divieti di dimora. Protagonisti delle diverse azioni criminali oggetto di attenzione da parte dei carabinieri della Stazione dell’Aquila sono cinque tunisini appena maggiorenni, accusati di diverse aggressioni (filmate anche dalle telecamere presenti nel terminal di Collemaggio) verso minori inermi. Il caso più grave nel gennaio di quest’anno quando un adolescente era stato accerchiato al terminal dal gruppetto (per uno sguardo male interpretato) e pestato con un bastone sul corpo e sulle mani, mentre veniva tenuto fermo. Già ferito, il minore era stato raggiunto da calci e pugni, riportando fratture guaribili oltre i 40 giorni.

ALTRI CASI

In un altro caso un altro giovane era stato ferito dal lancio di una bottiglia di whisky: «Io pago una persona con la cocaina per farti ammazzare», tra le esclamazioni di uno degli indagati. In un altro caso, sempre il gruppetto di tunisini è accusato di aver rubato e danneggiato il cellulare di altro minore per eliminare alcuni video compromettenti delle attività illecite. Nella lunga lista delle attività aggressive della banda evidenziate dai carabinieri anche quella lungo via Roma dove altro minorenne era stato aggredito a colpi di sampietrini, insieme a pugni e calci. A salvare in questo caso il malcapitato una ragazza che aveva assistito alla scena che, gridando, aveva annunciato la chiamata ai carabinieri, riuscendo a mettere in fuga il gruppetto di delinquenti. Il pm nella sua richiesta di misura cautelare ha evidenziato come i cinque tunisini si erano autodeterminati come «padroni di aree urbane nelle quali operare. L’effetto intimidatorio – si legge nella richiesta del pm al Gip – viene affermato oltre che con la violenza e la costituzione di vere e proprie bande anche con l’intimidazione dall’appartenenza etnica, allo scopo di commettere più delitti, garantendosi l’impunità e determinando una condizione di assoggettamento e di omertà delle vittime».