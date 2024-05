Mercoledì 22 Maggio 2024, 08:24

CHIETI - Secondo l’accusa, dopo averli realizzati, ha inviato a terzi, video a sfondo sessuale che lo ritraevano con la donna con la quale era intercorsa una relazione sentimentale, video inviati senza il consenso di lei.

Per questa vicenda, ieri un uomo, che è difeso dall’avvocato Alessandra Picciani, è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, con l’accusa di diffusione illecita di atti sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn. La donna, assistita dall’avvocato Andrea Cerrone, in udienza ieri si è costituita parte civile e chiede al suo ex un risarcimento dei danni di 250 mila euro. Imputato e parte civile erano entrambi assenti. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 18 novembre.

Titolare dell’inchiesta è il sostituto procuratore della Repubblica, Lucia Campo. I fatti risalgono a ottobre del 2021 e maturano quando il fidanzamento fra i due finisce ma, in sostanza, vengono a galla quasi per caso, praticamente un anno dopo.

LA VICENDA

È un conoscente, dopo aver saputo che la relazione è finita, a raccontare alla donna di aver visto quel filmato che riprende lei e l’allora fidanzato, un video datato, realizzato prima del lockdown scattato a causa del Covid 19. A quel punto la donna presenta una denuncia querela, parte l’indagine, e il Pm dispone l’interrogatorio dell’uomo che conferma tutto ovvero di aver visto quelle immagini e di aver taciuto tanto tempo per rispetto di lei, con la quale vanta una lunga conoscenza, e di essersi convinto a parlare dopo averla vista affranta. La Procura allora dispone che venga sentito anche l’uomo al quale il video è stato inviato tramite whatsapp dall’ex fidanzato. Un video di circa un minuto, che l’uomo, a quanto pare l’unico destinatario diretto, sentito dalla polizia giudiziaria, a sua volta dice di non aver inoltrato a nessuno, ma solo di averlo mostrato all’amico, e peraltro di averlo rimosso dal proprio cellulare. Si risale dunque all’autore e il video viene sequestrato. Naturalmente la vicenda è delicata e il processo dovrà chiarire tanti aspetti, a cominciare da quello che è il reale contenuto del video.

