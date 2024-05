Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:00

Smantellata una piazza di spaccio tra Marche e Abruzzo: sequestrati un chilo e 300 grammi di cocaina e arrestati due albanesi. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. I militari, per giorni, hanno seguito due albanesi: P.S., 33 anni, e M.O., 29, già noti alle forze dell’ordine, residenti in Albania, ma domiciliati in un monolocale a San Benedetto del Tronto.

Gli investigatori, l’altro ieri mattina, dopo indagini durate mesi, hanno effettuato un blitz in un piccolo appartamento a Tortoreto, la casa vacanza di un italiano, utilizzato dai due presunti responsabili come laboratorio per il confezionamento della cocaina destinata allo spaccio al dettaglio. Sono stati, infatti, rinvenuti 1.204 grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Successivamente, grazie alle indagini e ai numerosi pedinamenti, gli uomini dell’Arma si sono recati su un terreno incolto a Colonnella, di proprietà del Comune, dove i due albanesi avrebbero nascosto la sostanza stupefacente: 100 grammi di cocaina suddivisi in 200 bustine termo sigillate da 0,5 grammi ciascuna, chiuse in una buca nel terreno, all’interno di un bidone di plastica ricoperto di terra e erbacce. Successivamente, i militari si sono recati nel luogo dove i due risiedono a San Benedetto del Tronto e, all’interno, hanno trovato 5.500 euro in banconote di vario taglio, presunto provento dell'illecita attività di spaccio. Sia la droga che i soldi sono stati posti sotto sequestro.

LE ACCUSE

I due albanesi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti nella casa circondariale di Teramo, in attesa che il giudice per le indagini preliminari convalidi l’arresto. Nel frattempo, le indagini da parte delle forze dell’ordine proseguono per cercare di comprendere se il titolare dell’appartamento di Tortoreto, affittato in nero, fosse consapevole che la sua casa veniva utilizzata per lo stoccaggio della droga. Inoltre, sono stati identificati e alcuni denunciati numerose persone nella zona, ritenuti consumatori e anche pusher di un numero ristretto di conoscenti.