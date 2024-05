Mercoledì 22 Maggio 2024, 13:48

«Pescara è stata selezionata perché nell’ambito dell'efficientamento energetico è una delle città italiane che più si è impegnata». Lo ha sottolineato ieri Ilaria Sergi, responsabile del progetto Roadshow Humanizing Energy, la campagna itinerante realizzata dall’Enea per presentare a progettisti della pubblica amministrazione, architetti, ingegneri e professionisti della comunicazione un nuovo modello di progettazione urbana centrato sulla riqualificazione energetica del costruito. Tanto che ieri si è tenuta la seconda tappa, dopo la prima, quella di Bologna, del roadshow, che verrà seguita da Foggia, Milano, Torino e Venezia. Il tutto, si concluderà in Calabria, a Cosenza e a Catanzaro, quando saranno resi noti i risultati del progetto. «Pescara è un modello - ha spiegato Sergi - perché si è impegnata moltissimo sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici, a partire dalle scuole, dagli immobili della pubblica amministrazione e dal social housing». Nell’occasione, ieri mattina, nella sala consiliare, tra i diversi appuntamenti, un dialogo tra Antonio Disi, responsabile del laboratorio promozione ed efficienza, e il sindaco, Carlo Masci. Al primo cittadino, tra l’altro, è stato donato anche un volume, "Avvicinare, Abilitare, Agire", ideato nell’ambito del progetto di ricerca DE-Sign, e con la presentazione dei risultati della ricerca del laboratorio urbano realizzato a Cosenza. Insomma, una sorta di vademecum, ma anche glossario, sulle buone pratiche da mettere in atto da parte di un’amministrazione pubblica, sempre nell’ottica dell'efficientamento energetico. La giornata è proseguita con la tavola rotonda intitolata Città Visibili: Strumenti per le nuove forme dell'Abitare, alla quale ha preso parte, tra gli altri, l’artista figurativo di fama internazionale Pep Marchegiani, la cui ricerca stilistica è basata sul rapporto fra arte, natura e collettività. Nel corso del roadshow sono state esposte alcune opere di Marchegiani denominate “Arche Natura” e realizzate con la tecnica del mosaico policromo con materiali di risulta dell’industria siderurgica contenenti una foresta mediterranea.