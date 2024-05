Mercoledì 22 Maggio 2024, 10:23

Stavano litigando in strada, con tanta veemenza da spingere alcune persone che stavano passando a chiamare il numero di emergenza. Anche perché uno dei due impugnava un coltello che sventolava nervosamente sotto il viso della persona con cui stava discutendo, minacciandola. La centrale operativa della questura, a cui gli operatori del Nue hanno girato la chiamata, ha inviato nella zona di Portanuova una volante che, coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso, in breve ha rintracciato i due uomini e ha iniziato a sbrogliare la storia che aveva provocato la lite. Secondo i primi accertamenti, l’uomo armato di coltello, risultato poi essere un ventiduenne, era stato sorpreso dall'altro in un giardino di proprietà e da quello era iniziata la lite. Nel corso della quale era stata sfoderata l'arma. I poliziotti si sono fatti consegnare il coltello e lo hanno posto sotto sequestro. Ma mentre stavano effettuando l'identificazione, gli agenti hanno notato alcuni particolari della giacca dell'aggressore che li hanno insospettiti. Così hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. E in effetti la memoria non li ha traditi.

CONTROLLO

Qualche ora prima gli stessi agenti avevano effettuato un sopralluogo in un distributore di benzina sulla Tiburtina, Martina carburante, per un furto che si era verificato durante la notte. Nell'effettuare i rilievi hanno anche visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell'area di rifornimento che avevano ripreso con una certa nitidezza la persona che aveva effettuato l'effrazione e proprio da quei frame hanno ricavato di nuovo il dettaglio. La giacca dell'uomo che avevano appena identificato a Portanuova era quella indossata dal ventiduenne identificato sulla Tiburtina. Ulteriori accertamenti hanno consentito anche di recuperare alcuni oggetti che erano stati sottratti all'interno dell'ufficio, tra cui un cappellino. Tutto l'insieme dell'attività ha permesso agli agenti di collegare il ventiduenne anche all'incursione all'interno dell'area di rifornimento.

FURTO E MINACCE

Il ragazzo è stato quindi denunciato per furto aggravato e anche per minacce aggravate. L'attività di ricostruzione immediata effettuata dai poliziotti conferma l'utilità, soprattutto per le attività commerciali, ma anche per le abitazioni private, degli impianti di videosorveglianza. Perché tra magliette giacche e anche tatuaggi sono stati tanti i casi di furto che la polizia è riuscita a ricostruire in tempi molto molto contenuti. L'altro giorno è stato proprio un tatuaggio, una testa di leone, l'elemento che, almeno nella prima fase delle indagini, ha incastrato un uomo che, nella notte si era introdotto in un forno pizzeria della centralissima via Firenze. Aveva tagliato la copertura esterna per entrare nei locali, e poi aveva messo le mani sul fondo cassa. Per nascondere il volto aveva alzato la maglia, scoprendo così quel particolare, ben ripreso dalle telecamere, che si è rivelato decisivo. Alla capacità di osservazione e memoria della videosorveglianza si unisce quella umana: sono infatti proprio gli agenti che effettuano i controlli sul territorio a "salvare" quelle informazioni acquisite su strada che poi si rivelano un vero e proprio tesoro investigativo.