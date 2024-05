Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:00

C’è un progetto per realizzare un mega parco fotovoltaico di 7 ettari nelle campagne tra Corropoli e Alba Adriatica, in grado di produrre elettricità per quasi 5mila famiglie e dare una svolta alla transizione della Val Vibrata verso l’energia rinnovabile. Ma la Provincia di Teramo dice no.

L’ALTOLÀ

In particolare, l’ente ha espresso «parere di non conformità» sull’invasione di pannelli in uno dei due terreni di via Pozzolana – nel territorio di Corropoli, alle spalle di villa Cerulli Irelli-Sanità - interessati dal progetto dell’azienda lombarda Vse: la previsione insediativa «sottrae superficie agricola classificata “di rilevante interesse economico” che il Piano territoriale di coordinamento provinciale Ptcp assume essere “di rilievo provinciale”», si legge in una determina dei giorni scorsi, che continua: «La normativa dello strumento provinciale assume come suo obiettivo quello della salvaguardia del territorio agricolo con la finalità proprio del mantenimento dell’attività agricola sui terreni, limitando la progressiva e ulteriore trasformazione di essi verso attività che agricole non sono. Di fatto, l’intervento toglie al reale utilizzo agricolo un territorio ampio pur non trasformandone le caratteristiche di permeabilità e non caratterizzandosi come intervento irreversibile ma tuttavia confliggendo con gli obiettivi individuati dal Ptcp». Via libera, invece, ai pannelli fotovoltaici nell’altro terreno interessato dal progetto.

IL PROGETTO

Il parco della Vse prevede l’installazione di 10.584 pannelli fotovoltaici in grado di ruotare per “inseguire” il sole e massimizzare così la produzione energetica. Come si legge nella relazione tecnica dell’azienda, la potenza nominale dell’impianto sarà di oltre 7mila Kilowatt di picco, con una produzione annuale di 12,6 Gigawatt ora, in grado quindi di soddisfare il fabbisogno energetico di 4.600 case abitate da nuclei di 4 persone (secondo le stime medie dell’autorità Arera sui consumi delle famiglie). Per immettere tutta questa energia nella rete, è prevista anche la realizzazione di un elettrodotto di collegamento sotto la statale 259 e fino a raggiungere via Ascolana, nel territorio comunale di Alba Adriatica. Per integrare i pannelli altri due metri e mezzo nell’ambiente circostante è previsto anche il posizionamento di siepi e specie arboree arbustive al fine di creare una “schermatura visiva”. L’altolà della Provincia rischia però di far arenare il progetto.