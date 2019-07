L’Aquila, piano parcheggi in commissione entro la prossima settimana: sopralluogo nell’area ex ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Sopralluogo del settore comunale della mobilità e rigenerazione urbana assieme all’Università ( era presente il direttore generale Pietro Di Benedetto) per valutare la realizzazione di un parcheggio nell’area dell’ex San Salvatore come proposto dai consiglieri comunali Carla Cimoroni e Roberto Junior Silveri. L’area in questione è quella delimitata da un cancello che portava, in passato, all’ex obitorio. Una zona che ora si trova in uno stato di assoluto degrado. Dal sopralluogo viene fuori che li sará possibile ottenere almeno 30 posteggi. Si tratterà pur sempre di un parcheggio provvisorio ma almeno due mesi saranno necessari per poterlo realizzare perché l’area va messa in sicurezza ( ci sarà una riunione a breve con Asl e Università perché in zona c’è un immobile della Asl ) e pulita a fondo prima di poterla prestare ad altri usi. Fattibile quindi ma non immediato. Asse centrale Scarl, intanto, sta mano mano restituendo degli spazi in centro una volta chiusi i cantieri dei sottoservizi e anche questo sta permettendo il recupero di spazi da destinare a parcheggi. Piazza Bariscianello ne è un esempio. Qui ci sono ora almeno 30 posti auto da sfruttare e in pieno centro storico. Non molto distante c’è il garage nel piano interrato dell’ex liceo scientifico in Via Majella. Qui ci sono altri posti da poter mettere a disposizione dell’utenza e il locale è anche collaudato ma mancano alcune autorizzazioni. L’assessore Carla Mannetti aveva pensato in prima battuta di riservarlo ai dipendenti comunali per far sì che questi non andassero ad occupare altri posti e favorire così l’utenza del centro ma, a quanto pare, la proposta non è stata ben digerita da tutti in commissione. L’idea era venuta perché un parcheggio chiuso va regolamentato negli accessi, cosa che accadrebbe pure in quello dell’ex ospedale. Di certo, per il momento, ci sono una settantina di posti, forse anche di più, recuperati in centro. Una quarantina sono stati recuperati anche lungo Corso Vittorio Emanuele togliendo dei divieti. Si parcheggia ambo i lati, fatta eccezione ovviamente per gli ingressi dei negozi. Stesso discorso per Piazza Palazzo dove sono cambiate alcune segnaletiche, ma non solo anche in Via Castello. Entro la prossima settimana questo piano che manca ancora di qualche tassello del puzzle sarà portato in commissione per esaminarlo. Si ragiona pure su Via Garibaldi. Il Comune vorrebbe cambiare il senso di marcia, come questo giornale aveva anticipato, essendoci isola pedonale e diverse attività con tavolini all’aperto in estate ma, a quanto pare, non c’è l’accordo di tutti per cui la questione resta in stand by. Era un modo, secondo la Mannetti, per rendere più agevole l’accesso dei residenti. Il discorso del centro rimane aperto ma punta ad una progressiva pedonalizzazione e ad un incremento del trasporto pubblico locale ma, in questo momento, l’emergenza dei parcheggi come ha sottolineato l’assessore nelle varie sedute delle commissioni, va affrontata.