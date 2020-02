L’Aquila, riqualificazione zona ovest: c’è intesa con Barattelli per stalli autobus e parcheggi zona motel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Un progetto di riqualificazione della zona ovest che prevede importanti novità in tema di viabilità e sicurezza e che avvicina alla realizzazione di un moderno terminal vicino al motel Amiternum. È stato presentato in Comune dal sindaco Pierluigi Biondi, dall’assessore Carla Mannetti e dal dirigente delle Opere Pubbliche Mauro Bellucci.Trovata finalmente l’intesa con la famiglia Barattelli che concederà a titolo di comodato d’uso gratuito una parte dell’area dinanzi al motel, quella parallela alla strada, dove saranno realizzati stalli per gli autobus con pensiline attrezzate (questo in attesa della realizzazione dell’autostazione) e altri comfort per i viaggiatori con gli autobus che non intaccheranno la sede stradale.Al tempo stesso Barattelli realizzerà un parcheggio da 70 posti ad uso dei pendolari e non solo che sarà gratuito ma regolamentato (la notte dovrebbe essere chiuso da una sbarra). Un accordo molto importante per rendere decorosa la situazione dei pendolari che oggi non lo è. Si lavorerà sulle aree demaniali limitrofe alla caserma Pasquali grazie all’accordo fatto con Demanio e Ministero della Difesa.Un lavoro certosino per arrivare all’intesa svolto dall’assessore Fabrizi, dal funzionario della struttura di raccordo istituzionale del sindaco Daniele Placidi e dal sindaco stesso. L’assessore Mannetti ha spiegato che si è ottenuta l’area a ridosso della caserma per realizzare altri stalli per i bus. Sarà sistemata pure la rotatoria di via Piccinini e cambierà completamente il sistema del traffico locale, con senso unico a salire sulla statale 80 in direzione del casello stesso, nel tratto compreso tra quest’ultimo e la caserma Campomizzi. Viceversa, la strada statale 17 sarà percorribile solo in direzione centro cittadino, dall’uscita del casello fino alla rotatoria prossima alla caserma.All'altezza del casello, poi, si completerà l’anello con un’arteria che collegherà le due statali. I lavori già sono partiti sui marciapiedi, gli altri inizieranno a giorni ed entro l’inverno sarà tutto completato. Già c’è stato un primo sopralluogo e i lavori per gli stalli saranno contestuali al cosiddetto terzo lotto che interesserà, come si spiegava, il tratto dall’uscita autostradale fino alla rotatoria di via Piccinini, viale Corrado Quarto e gli innesti della 80 e della 17.L’importo dei lavori, ha spiegato l’ingegner Bellucci, è di 1 milione di euro circa più 150 mila euro per la sistemazione sulla 80. Anche l’intervento proposto sulla parte della caserma è essenziale per alleggerire il traffico dei militari e dei loro mezzi che avranno una corsia apposita che non intralcerà la circolazione normale, migliorando anche qui la sicurezza. Il sindaco Biondi ha benedetto questo lavoro congiunto dei settori mobilità e opere pubbliche e ha ricordato il lungo iter per arrivare a questa soluzione. Si parla di questo collegamento dai tempi del Tempesta bis, ripreso dalla giunta Cialente ma senza effetti fino ad ora, ha detto il sindaco. L’idea progettuale dell’anello venne formalizzata nel tavolo sulla mobilità istituito da Guido Bertolaso dopo il terremoto.