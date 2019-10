L’Aquila, terminal: Comune diventa soggetto attuatore lavori masterplan. Riqualificata l’intera area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva provocato qualche “stoccata” a distanza tra l’assessore comunale alla mobilità Carla Manetti e il presidente di Tua Gianfranco Giuliante la vicenda del masterplan Abruzzo che prevede, tra le altre cose, lavori al terminal di Collemaggio anche per il tapis roulant. A qualche giorno dal botta e risposta arriva l’accordo tra il Comune dell’Aquila e la Tua per il trasferimento della gestione dei fondi. Soldi che serviranno per il terminal Lorenzo Natali ma anche per migliorare la viabilità nella zona ovest della città. Accordo che prevede il trasferimento della gestione di una parte dei fondi previsti nel masterplan Abruzzo con l’obiettivo di accelerare i lavori al terminal e riconsegnarlo prima possibile alla città completamente funzionante e fruibile. L’intesa prevede che il Comune diventi soggetto attuatore della convenzione stipulata a maggio del 2017 con l’azienda che gestisce il trasporto pubblico regionale. Convenzione che stanzia un finanziamento di 550 mila euro. Somme che saranno destinate anche al ripristino del tapis roulant che collega a Piazza Duomo, ritenuto essenziale per far funzionare il mega-parcheggio. La Mannetti, a tal proposito, aveva in un recente articolo denunciato qualche ritardo di troppo del soggetto attuatore che era Tua proprio in relazione ai lavori del tapis roulant. Il presidente di Tua Giuliante le aveva risposto che c’era stato già un incontro con il sindaco per trovare un accordo accusandola di non tenere conto della consequenzialità degli atti amministrativi.A mettere la parola fine alla questione evidentemente ci ha pensato lo stesso sindaco Pierluigi Biondi che ha voluto ringraziare il presidente della Regione Marco Marsilio e quello di Tua Gianfranco Giuliante per la disponibilità a venire incontro alle richieste del Comune incassando così un risultato importante per la città. Naturalmente il primo cittadino non ha mancato di ringraziare l’assessore Mannetti. A lei si deve certamente il maggior decoro che oggi ha il Terminal bus nell’aspetto dopo un primo intervento di restyling. Il restyling è frutto però anche della sinergia tra assessorati diversi, in questo caso con quello all’ambiente di Fabrizio Taranta. Da oggi l’area verde del terminal è appetibile anche per mamme, ragazzi, bambini ed anziani. Dopo l’installazione delle panchine il settore ambiente sta provvedendo alla bonifica e alla pulizia straordinaria di tutta l’area verde che circonda il terminal dove sono arrivati anche dei giochini per i più piccoli componendo un campo giochi vero e proprio. Ripristinati pure i percorsi pedonali che dal terminal portano al viale di Collemaggio che sono stati ripuliti dagli operai del Comune.