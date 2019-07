L’Aquila, isola pedonale fissa in centro nelle ore serali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Isola pedonale permanente a ore nel centro storico con l’area di sosta di Via Sallustio che sarà riservata ai residenti della zona muniti di permesso. Quella che era una decisione solo annunciata dalla cabina di regia è realtà dallo scorso lunedì quando è stata adottata la delibera. L’area pedonale urbana partirà dal 1 agosto dalle 20 alle 2.Si parte da Corso Federico II nell’intersezione con Via Cesare Battisti, si arriva alla Fontana Luminosa con esclusione di Via Malta. Tutta Piazza Duomo sarà pedonale e anche Via Garibaldi e Piazza Chiarino. E poi ancora il primo pezzo di Via dei Sali fino all’intersezione con Via Assergi e in Via Verdi sino all’intersezione con Via Poggio Picenze. Pedonale anche Piazza Regina Margherita. Rimarranno aperte Via Castello, Via Fortebraccio, Via delle Buone Novelle e Via Sallustio.Qui a partire dall’intersezione con Via Cavour e sino a Corso Vittorio Emanuele ci sarà l’area parcheggi per i residenti (solo quelli della zona e di Piazza Duomo) e alcuni posti saranno riservati all’Hotel L’Aquila. Una scelta, ha sottolineato l’assessore ai trasporti e alla mobilità Carla Mannetti, per permettere a tutti di godere del centro in zone dove molti locali peraltro hanno fatto richiesta di occupazione di suolo pubblico per posizionare i loro tavolini. In inverno l’orario verrà cambiato e sarà sino alle 24.La Mannetti ha ricordato che si era pensato di istituire l’isola pedonale dalle 18/19 ma la scelta non è stata condivisa dai commercianti e così l’amministrazione ha deciso di cambiare. << Già da domenica - ricorda - eravamo arrivati ad un accordo tant’è che nella delibera di lunedì si parla delle 20 quindi non capiamo alcune critiche. L’isola pedonale, come è in Italia e in Europa, per noi è un fatto di civiltà e resto convita che un’anticipazione dell’orario avrebbe portato benefici al commercio al dettaglio e dalle 20 in poi ad altri tipi di attività >>.Il vice comandante della Polizia Municipale Lucio Di Berardino ha chiarito la questione residenti. Una categoria, ha sottolineato, che va tutelata. In questo primo step si è previsto di riservare ai residenti Via Sallustio. Questa accoglierà i residenti della zona in questione nell’Apu (area pedonale urbana). Una sperimentazione, così l’ha definita Di Berardino, ma man mano saranno individuate altre aree per i permessi di sosta che verranno rilasciati a chi ne avrà diritto nell’ufficio permessi della ricostruzione privata in Via Avezzano, in collaborazione con i Vigili.Nei primi di agosto, ha ricordato la Mannetti, si incontreranno poi con Ance, Api, Confindustria e altri portatori di interesse per arrivare ad un provvedimento di regolamentazione per il discorso dei mezzi pesanti. Presenti in conferenza i consiglieri comunali Roberto Junior Silveri e Leonardo Scimia. La Mannetti ha specificato che chi risiede o è domiciliato in altre zone dell’area pedonale diverse da Via Sallustio o Piazza Duomo ha a disposizione diverse aree al di fuori dell'area pedonalizzata come piazza San Silvestro, piazza Palazzo, piazza del Teatro o piazza San Bernardino.