L'Aquila, morto Paolo Ricci ex direttore del centro per l'impiego

È morto dopo una lunga malattia che ne ha minato fatalmente la tempra di sportivo Paolo Ricci, ex direttore del Centro per l’impiego dell'Aquila. Ha combattuto fino all’ultimo ma alla fine la malattia ha avuto il sopravvento, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia, che risiede a Pettino. Aveva 76 anni, aquilano puro, nella sua città ha passato l'infanzia, la giovinezza , l’età matura e il periodo della pensione. Sempre apprezzato da chi gli stava vicino, non solo per il grande entusiasmo che manifestava in tutte le cose, ma anche perché sapeva coinvolgere gli altri in tutte le sue iniziative. Molti hanno apprezzato il grande lavoro svolto al Centro dell’impiego nel momento del grande sviluppo industriale dell’Aquila.Di estrazione di sinistra è stato sempre vicino ai lavoratori e in particolare alle categorie meno abbienti. I tanti amici lo ricordano come un uomo combattivo, sempre con il sorriso; una persona solare che non si e mai lasciata andare e non si è mai arresa, nemmeno di fronte alla malattia. Ieri mattina in tanti si sono recati all’ex Onpi per dare l’ultimo saluto a Paolo. Se ne è andato un uomo che ha fatto del lavoro una delle passioni principali della sua vita, insieme a quella per la squadra del rugby dell’Aquila che seguiva fin da piccolo. Lascia la moglie Wanda e due figli, Gianluca e Simone. Il funerale, oggi alle 11 nella chiesa San Francesco d'Assisi di Pettino, seguirà la tumulazione nel cimitero dell’Aquila.