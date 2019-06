Incidente in moto dopo il compleanno, muore commesso 24enne a Bucchianico

Schianto in sella a una moto. È morto così stanotte Daniele Saraullo, 24 anni, di Bucchianico. L'incidente intorno a mezzanotte, nel paese del Chietino. Sembra che sia accaduto dopo una festa di compleanno tra amici.

Daniele è salito in sella alla moto di un amico: lungo via Chiaramilla avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il muretto di recinzione di un’abitazione. Saraullo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Il giovane lavorava come commesso in un negozio del centro commerciale Megalò.

Ultimo aggiornamento: 13:22

