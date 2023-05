Bucchianico, la frana blocca la strada. Fiumi a rischio esondazione: guardati a vista

La pioggia non dà tregua e dopo quanto verificatosi a Bucchianico, tra i territori più colpiti dal maltempo di questi giorni, la parlamentare del M5S, Daniela Torto, chiede al presidente della Regione, Marsilio, di adoperarsi con il governo per dichiarare lo stato di emergenza in provincia di Chieti.

Le precipitazioni incessanti hanno determinato, mercoledì a Bucchianico, l'evacuazione di quattro famiglie da due edifici dopo il cedimento causato dalle infiltrazioni d'acqua di un tratto di via Santa Chiara. Lo smottamento del terreno ha danneggiato due auto in sosta e interessato le abitazioni. Il tratto di via Santa Chiara rimane chiuso. Ora, informa il sindaco Carlo Tracanna, si sta liberando la strada sottostante su cui si è riversata la frana.

Al momento la situazione è stazionaria ma è chiaro che si è trattato di una tragedia sfiorata.

«Già nei mesi scorsi abbiamo richiesto un finanziamento per intervenire su via Santa Chiara aggiunge Tracanna , Il Genio Civile è venuto a rendersi conto della situazione e ci auguriamo che i fondi per intervenire abbiano un'accelerazione». A Chieti c'è ansia per il canile rifugio in località Vallepara, a ridosso del sorvegliato speciale fiume Alento il cui livello si è pericolosamente innalzato. Dopo una tregua illusoria, ieri ha ripreso a piovere e si teme per le prossime ore perché il rischio esondazione metterebbe a repentaglio i circa 200 cani ospiti della struttura.