A Bucchianico la cerimonia del Premio Adriatico: ecco tutti i premiati

CHIETI - Sabato scorso, 3 ottobre, nel centro di spiritualità “Nicola D’Onofrio” a, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, si è tenuto il, giunto alla seconda edizione e indetto dall’associazione, con sede a Francavilla al Mare, con la partecipazione dell’ideatore dell’inziativa, il critico d’arteIl Premio è un riconoscimento a personalità di tutte le regioni e le nazioni che si affacciano sul mare Adriatico e che si sono distinte per il loro impegno in tredici diverse categorie. Il principale obiettivo di questo Premio è la creazione di una rete nazionale e internazionale di artisti e scrittori, che contribuiscono con le loro opere ed esposizioni a diffondere il vero significato dell’arte, attraverso mostre in varie parti del mondo, premi letterari e presentazioni di libri.Tra gli oltre 80 premiati, ci sono, il giornalista Remo Croci, il sindaco della città di Fiume, Jimmy Fontana alla memoria, Giovanni Maria Morganti, già segretario di stato alla cultura della Repubblica di San Marino, Piero Mazzocchetti.Ecco tutti i premiati per regione:Gegè TelesforoGiovanna MaffeiAngela CurriCaterina ConvertiniGeppe InserraVito SemeraroJoseph Tusiani (alla memoria)Michelangelo VolpeMichele IllicetoAntonio ScialpiAdele QuarantaGaetano Del Prete De CillisClaudia PiccinnoNicola PalladinoValentina FauziaAntonietta Aida CarusoMichele PetraroiaLoris Fiore e Raffaella CosenzaMartina LonatiFranco MinniMonica LeoneDomenico GuidottiFernanda PuglieseAntonio SistoDurante Antonarelli (alla memoria)Maria Carmela MugnanoNik MetaniBorana QirjaziDaniela MusiniConcezio Del PrincipioAngelo De NicolaEugenio SecciaGiuseppe LogiudiceMarcello Di MuzioFabrizio Di StefanoPiero MazzocchettiGiuliano CommitoFilippo Canci (alla memoria)Fausto MarganelliCarlo BarbarossaCristina PiccioniGiuseppe MariucciEnrico De AngelisFrancesca MatacenaCarlo GobbiDeborah PalancaCarlo Vittori (alla memoria)Alessandro Nani Marcucci PinoliAlvise Manni,Enrico TassettiCesarina CastignaniJimmy Fontana (alla memoria)Remo CrociMattia DestroBruno GiustiPiero Di DomenicoMargherita CasadeiMassimo MezzettiRoberto MorgantiniMelissa MilaniFrancesco LoraEnsemble ConcordanzeMuseo della Comunicazione e del Multimediale Gianni PelagalliStefano MariDanilo De’ SummaPasquale Greco (alla memoria)Miro GoriRoberto MercadiniGiuseppe Maria MorgantiVojko ObersnelOrietta RomanatoTiziana OvelliEva KarmazinovaAndrei PišlRaoul PupoBoro ŠtrumbeljOmer VilnaiMassimo CarlottoFredi RadojkoviCamilla FascinaLorena Zambon.