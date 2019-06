Brutta avventura per una bimba di dieci anni, rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto oggi lungo la Valnerina, a pochi chilometri di distanza dalla Cascata delle Marmore. La piccola si trovava a bordo di una moto, condotta dal padre, anche lui rimasto gravemente contuso. I due sono stati soccorsi dagli operatori sanitari del 118. Anche alcuni ciclisti che si trovavano a passare lì si sono fermati per prestare le prime cure. Dei residenti hanno utilizzato un ombrellone per riparare dal sole l'uomo, rimasto a terra, mentre la bimba veniva medicata all'interno di uno dei due mezzi di soccorso del 118 arrivati sul posto. Molta paura per la bimba perchè ha perso parecchio sangue in seguito alla rovinosa caduta sull'asfalto. La dinamica dell'incidente ancora non è stata ricostruita. Gli agenti della polizia municipale di Terni stanno lavorando per ricostruire l'accaduto. Oltre alla moto nell'incidente è stata coinvolta anche una macchina. La vettura è finita contro il muretto di una abitazione che si trova lungo la Valnerina.

